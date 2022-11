Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta 7a puntata: separazioni, reunion e crisi per Michele e Solange

Matrimonio a prima vista Italia 2022: anticipazioni puntata 30 novembre

Questa sera, mercoledì 30 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la settima puntata di Matrimonio a priva vista Italia 2022 (la sesta stagione in onda sul canale di Discovery Italia). Le tre coppie protagoniste – Michela Bono e Alex Balbo, Solange Salvo e Michele D’Addetta, Carolina Manfrin e Lucas Vianini – sono in realtà questa sera due. Ricordiamo infatti che la coppia composta da Carolina e Lucas è stata espulsa.

Per le due coppie rimaste ancora insieme e in gioco è tempo di convivenza, ma anche di reunion e di importanti confronti tra coniugi. Questa sera vedremo infatti le due coppie alle prese con incontri con gli esperti e con nuove consapevolezze riguardanti il rapporto con il proprio partner. Sarà dunque una puntata impegnativa ma anche di svolta per i novelli sposi, che inizieranno a capire quali sono i loro reali sentimenti.

Matrimonio a prima vista Italia 2022: prime separazioni

Per Alex e Michela e Michele e Solange il viaggio a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 continua. Le due coppie hanno iniziato la loro convivenza: Alex e Michela a Roma, Michele e Solange tra Nova Milanese e Torino. I primi citati però devono fare i conti con una nuova prova: Michela, infatti, deve partire per lavoro, allontanandosi dal marito per un paio di giorni.

Una separazione che sarà per entrambi motivo di riflessione, visto che potranno capire se sentono la mancanza del partner oppure no. Importante dunque sarà vedere anche la reunion dopo questa separazione e che effetto avrà sul loro rapporto.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, diretta streaming: crisi per Michele e Solange

Momenti di crisi invece arriveranno per Michele e Solange. Nel corso della nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia, i due, finora nel mezzo di un vero e proprio idillio, vengono riportati sulla terra da alcune vicissitudini. Alcuni problemi ed incomprensioni li metteranno alle strette, portandoli a chiedere l’intervento dei tre esperti del programma. Riusciranno a superare questa crisi?

Ricordiamo che è possibile vedere questa puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022 in replica su Real Time sabato 26 novembre alle 13.25 e domenica 27 novembre alle 17.20.

