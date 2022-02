MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2022/ Diretta e coppie: Cristina e Mattia “L’amore…”

Anticipazioni Matrimonio a prima vista Italia 2022, prima puntata 16 febbraio

La nuova edizione del docu-reality Matrimonio a prima vista Italia parte questa sera, 16 febbraio, alle 21.20 su Real Time in prima tv e disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+. Tra le coppie che si formeranno in questa edizione c’è quella composta da Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti. Durante l’incontro con l’esperto, la donna ha rivelato il suo intento per questa avventura: “Ci metterò l’impegno, ovviamente poi dipende dalla persona perché non posso dire che lo farò con qualsiasi persona. Posso farlo se poi vedo che c’è una corrispondenza dall’altra parte”.

Dal suo canto Mattia ha ammesso di aver fatto molte esperienze nella sua vita da 34enne ma di avere ancora una cosa importante da realizzare: “Ho avuto tutto, mi manca l’amore”. Riusciranno a trovarlo l’uno nell’altra? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Matrimonio a prima vista Italia 2022 su Real Time

Questa sera, mercoledì 16 febbraio, alle 21.20 su Real Time debutta la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2022, l’ottava del programma e la sesta targata Discovery. A meno di tre mesi dalla chiusura della precedente edizione, tre nuove coppie sono pronte a sposarsi “al buio” senza essersi mai incontrati prima. Le unioni sono state combinate dai tre esperti del reality il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto, che dopo le nozze seguiranno i partecipanti all’esperimento sociale per alcune settimane fino alla decisione finale: portavate avanti il matrimonio o divorziare? Stasera in chiaro su Real Time andranno in onda i primi due episodi “La formazione delle coppie” e “Il matrimonio”. Chi sono i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2022?

Quali sono le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2022: scopriamo i concorrenti Giorgia-Gianluca, Cristina-Mattia, Giorgia-Antonio

Le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2022 sono, ancora una volta, tre: Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia, Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Conosciamoli meglio. Giorgia Bracco, laureata in giurisprudenza, lavora come impiegata. È legatissima alla madre. Gianluca lavora nell’azienda di famiglia e anche lui è molto legato alla madre. Cristina, orfana di entrambi i genitori e figlia unica, desidera costruire una famiglia e non si separa mai dalla sua cagnolina Olivia. Mattia ha un ottimo rapporto sia con i genitori sia con il fratello. Si definisce ottimista, ha sempre il sorriso sulle labbra. Infine Giorgia Rosati è tecnico di circolazione extracorporea, mentre Antonio è un rappresentante che ha praticato equitazione a livello agonistico. Come sarà il loro primo incontro il giorno del matrimonio?

Come seguire in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2022?

La prima puntata di “Matrimonio prima vista Italia 2022” sarà visibile dalle 21.20 in chiaro su Realtime, mentre tutti gli episodi di questa edizione sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.



