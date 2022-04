Matrimonio a prima vista Italia 2022, E poi…/ Le coppie tre mesi dopo: ancora insieme?

Matrimonio a prima vista Italia 2022, E poi…

Questa sera, mercoledì 6 aprile 2022, alle 21.20 su Real Time va in onda la puntata speciale di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022”, dal titolo “E poi…”, in cui le tre coppie racconteranno cosa è successo nei tre mesi successivi alla conclusione del programma e se sono rimaste sposate. Settimana scorsa abbiamo visto la scelta delle tre coppie – Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, Giorgia Rosati e Antonio Quarta – che hanno deciso di restare insieme. Ma dopo tre mesi, ormai lontani dalle telecamere, sono ancora marito e moglie? I protagonisti di “Matrimonio a prima vista 2022” si presenteranno per l’ultima volta al cospetto dei tre esperti – il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto – ripercorreranno il loro percorso e racconteranno cosa è successo nell’ultimo periodo.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, le coppie tre mesi dopo: ancora insieme?

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, prima coppia di “Matrimonio a prima vista Italia 2022” avevano riconosciuto di essere molto affini e quindi avevano deciso di restare sposati. Nei tre mesi successivi alla scelta hanno vissuto momenti molto positivi, tra vacanze e esperienze molto rischiose. I due hanno deciso di vivere separati, scoprendo di non sentire così la mancanza l’uno dell’altra. Alla fine hanno deciso di lasciarsi, riconoscendo che tra loro c’è stato e c’è ancora un bel rapporto d’amicizia. Anche Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, dopo aver deciso di restare sposati, hanno deciso di lasciarsi. Invece Giorgia Rosati e Antonio Quarta, nonostante la distanza, hanno deciso di restare insieme. I due vivono ancora separati: lei a Rieti e lui a Lecce, dove hanno i rispettivi lavori. Ma sono decisi a trovare una soluzione al problema della distanza.

