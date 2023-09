Matrimonio a prima vista Italia 2023, 2a puntata/ Diretta e coppie: Juanchi e Gianna si sposano, Valentina…

Matrimonio a prima vista Italia 2023, le anticipazioni della seconda puntata: due coppie si sposano

Questa sera 20 settembre va in onda su Real Time la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023. È tempo di convolare a nozze per le altre due delle tre coppie che gli esperti hanno creato per questa edizione. La seconda puntata avrà infatti inizio con il matrimonio di Juanchi e Gianna: i due non si sono ancora visti, né sanno cosa li attende all’altare. Stessa cosa per Alessandro e Valentina, ansiosi di conoscersi.

Nel corso della prima puntata si è invece conosciuta e sposata la prima coppia, formata da Alberto e Sonia. Le anticipazioni ci svelano che il secondo appuntamento con questa nuova edizione partirà col racconto delle emozioni dei protagonisti e dal commento dei tre esperti, che racconteranno alcuni retroscena riguardanti le coppie appena formate.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Alberto e Sonia approfondiscono la conoscenza

Si procederà dunque con la celebrazione dei due matrimoni rimasti: nel corso della seconda puntata scopriremo dunque le reazioni degli sposi, i sentimenti a caldo e quale effetto ha sortito su di loro il partner scelto dagli esperti. Il pubblico assisterà dunque al banchetto di nozze e alle prime battute di conoscenza per i novelli sposi. Intanto la coppia che per prima è convolata a nozze inizierà ad approfondire la propria conoscenza.

Ricordiamo che la seconda puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 può essere vista in diretta televisiva su Real Time e in diretta streaming sul sito ufficiale di Real Time. Ricordiamo, inoltre, che ogni episodio può essere visto in anteprima su Discovery Plus.

