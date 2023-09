Matrimonio a prima vista Italia 2023, 3a puntata/ Diretta e coppie: Alessandro e Valentina, lacrime in…

Matrimonio a prima vista Italia 2023: anticipazioni terza puntata

Mercoledì 27 settembre, in prima serata, Real Time trasmette la terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023. Le coppie protagoniste dell’esperimento sociale sono quelle formate da Alessandro e Valentina, Alberto e Sonia, Juanchi e Gianna. Dopo il primo incontro, il matrimonio e il ricevimento, per le coppie è arrivato il momento di vivere concretamente il rapporto. Dopo essersi sposati da sconosciuti, tutti i protagonisti sono pronti a conoscere pregi e difetti l’uno dell’altra per capire se esistono le basi per vivere una vera e propria storia d’amore. La prima prova da superare è sicuramente la luna di miele.

Le tre coppie lasciano la città in cui hanno pronunciato il fatidico sì per partire in viaggio di nozze. Da sole, senza amici e parenti intorno, per le tre coppie è arrivato il momento di scoprirsi. Non mancheranno i momenti dolci ed intimi, ma anche quelli difficili, in particolare per Alessandro e Valentina.

La luna di miele delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023

Nel corso della terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023, ci sarà spazio per la luna di miele delle tre coppie. Lacrime e dispiaceri per Alessandro e Valentina. La coppia trascorre una luna di miele particolare nel corso della quale non mancherà uno scontro che porterà anche alle lacrime. Tutto nascerà da un’incomprensione che si trasformerà, poi, in uno scontro dovuto, forse, alla poca conoscenza e alle diversità caratteriali. Procede, invece, tutto a gonfie vele tra Alberto e Sonia. Quest’ultimi hanno scelto il Madagascar come meta della luna di miele. La coppia degli sposini vivrà dei momenti ricchi di coccole e intimità. I due scopriranno di stare davvero bene insieme e di avere molte cose in comune.

Infine, la Repubblica Domenicana, luogo di origine di lui, sarà la destinazione del viaggio di nozze di Juanchi e Gianna. La luna di miele della coppia sarà particolare. I due, infatti, vivranno dei momenti d’intimità con coccole e abbracci durante la prima notte. Giunti in Africa, i due cominceranno a conoscersi, ma non mancheranno i momenti di sconforto. A far discutere, in particolare, saranno i momenti che i due trascorreranno separati.

Come vedere in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2023

Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2023 vengono trasmesse ogni mercoledì, in prima serata, da Real Time. Il programma che rappresenta un esperimento sociale può essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale di Real Time. Le avventure delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, inoltre, possono essere viste in anteprima su Discovery Plus attraverso un abbonamento.

