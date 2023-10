Matrimonio a prima vista Italia 2023, 5a puntata/ Diretta e coppie: Juanchi e Gianna si lasciano?

Matrimonio a prima vista Italia 2023, anticipazioni 5a puntata: crisi per Alessandro e Valentina?

Questa sera 11 ottobre 2023 torna su Real Time l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia. Siamo arrivati alla quinta puntata e le coppie ormai iniziano a comprendere se il loro rapporto potrà proseguire anche dopo quest’avventura o dovrà invece concludersi con un amaro divorzio. Per le tre coppie di questa edizione è infatti arrivato il momento della convivenza. Dopo la luna di miele, Alberto e Sonia hanno iniziato ad avere i primi scontri. I due hanno però trovato un punto d’incontro, ritrovandosi. Ma come andrà nel corso della puntata di questa sera?

Al contrario l’inizio della convivenza per Alessandro e Valentina è iniziata nel migliore dei modi. I due si sono ritrovati nel monolocale della ragazza e, nonostante il poco spazio, sono riusciti a trovare un equilibrio. Eppure per Alessandro tutto è parso troppo bello, tanto da rivelare che forse “ci vorrebbe una litigata”. Sarà dunque solo apparente il bel rapporto creatosi tra i due?

Matrimonio a prima vista Italia 2023: Juanchi e Gianna si lasciano?

Per la coppia composta da Juanchi e Gianna le cose stanno invece diversamente. Nonostante un ottimo inizio, ora la coppia sempre essere sempre più distante. I due pare non riescano a trovare punti d’incontro, cosa evidenziata dalla convivenza, fatta di discussioni e ben poco entusiasmo. Per appianare le divergenze sono dovuti intervenire i coach di Matrimonio a prima vista Italia, ma le cose non sembrano destinate a migliorare. Juanchi e Gianna si lasceranno?

Intanto nella puntata di questa sera le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023 avranno modo di incontrarsi e trascorrere insieme un weekend. Cosa accadrà? Ci saranno nuovi scontri?

Come vedere in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2023

Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2023, visibili in anteprima su Discovery tramite un abbonamento, vengono trasmesse in chiaro, ogni mercoledì in prima serata, su Real Time. Attraverso il sito ufficiale del canale, contemporaneamente alla diretta televisiva, è possibile seguire anche la diretta streaming dei vari appuntamenti con il docu-reality.











