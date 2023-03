Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Anticipazioni e coppie: grande novità sulle nozze

Matrimonio a prima vista Italia 2023: al via su Real Time

Questa sera, mercoledì 8 marzo, arriva in chiaro su Real Time la decima edizione di Matrimonio prima vista Italia 2023. Sei persone, tre uomini e tre donne, hanno accettato di sposare un perfetto sconosciuto: dopo la celebrazione, le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie e, al termine dell’esperimento, prenderanno la decisione di restare sposati oppure divorziare, entro sei mesi dalla data del matrimonio. Anche in questa edizione le tre coppie protagoniste sono state composte dal sociologo Mario Abis, dalla sessuologa Nadia Loffredi e dal Life coach Andrea Favarello.

La grande novità di Matrimonio a Prima vista 2023 consiste nel fatto che le nozze delle tre coppie avverranno in contemporanea. Nei giorni precedenti ai matrimoni, le tre promesse spose e i tre futuri mariti passeranno molto tempo insieme. Il giorno delle nozze le spose si presenteranno all’altare una per volta e, solo dopo aver visto tutti i pretendenti, scopriranno quale dei tre sarà il proprio futuro marito.

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023

Le tre coppie della decima edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2023, convolate a nozze tutte nello stesso momento e nello stesso luogo, sono: Irene Pignieri e Matteo Riva; Simona Viola e Gennaro Vergara; Giulia Martello e Mattia Benedetto. Irene Pignieri, 32 anni da Milano ma originaria di Napoli, è laureata in economia e lavora come manager di un ristorante. Il padre, la sorella e le migliori amiche sono le persone più importanti della sua vita. Appassionata di letteratura e storia dell’arte, ama fare shopping e organizzare feste con gli amici. Il suo futuro marito è Matteo Riva, 29 anni di Milano. Lavora in banca come consulente, ama giocare a calcetto e visitare città d’arte. È molto legato alla mamma e alle due sorelle minori, di cui si è sempre preso cura. Simona Viola, 30 anni, amministra il cantiere navale di famiglia insieme al padre e ai cinque fratelli maschi. Le piace fare sport e andare a cena fuori. Gennaro Vergara, 34 anni, lavora come cameriere ma il suo sogno sarebbe fare il fotografo. Appena può va a correre in bici in giro per l’Italia. Giulia Martello, 27 anni, dopo aver vissuto cinque anni a Londra è tornata in Italia dove lavora come impiegata. È figlia unica e adora i genitori. Mattia Benedetto, 36 anni, lavora in proprio come giardiniere nell’impresa di famiglia. È molto legato ai genitori e alla sorella più grande, che ha due bambine. Tra le sue passioni, i video giochi, i film horror e la Scozia.

Le coppie che hanno resistito a Matrimonio a prima vista Italia

Guardando alle passate edizioni di Matrimonio a Prima Vista Italia sono rimaste insieme tre coppie: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi (che si sono risposati nel settembre 2021 e oggi in dolce attesa del primo figlio) dalla sesta edizione, Sergio Capozzi e Jessica Gregorio (settima edizione) e Solange Salvo e Michele D’Addetta (nona edizione). Nel 2017, corso della seconda edizione del programma, si sono sposati Francesca Musci e Stefano Protaggi. L’anno dopo si sono anche risposati con rito religioso. In seguito alla separazione Francesca ha iniziato una relazione con Andrea Ghiselli, ex sposo della quinta edizione. Nel mese di luglio 2022 sono diventati genitori del piccolo Riccardo. Lo scorso anno, per la prima volta, sono stati espulsi dal dating show gli sposi Carolina Manfrin e Lucas Vianini.











