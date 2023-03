Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Diretta: La luna di miele in Egitto

Matrimonio a prima vista Italia 2023, secondo appuntamento su Real Time

Questa sera, mercoledì 15 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda il secondo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023, il dating show giunto alla sua decima edizione. Nei primi due episodi, andati in onda settimana scorsa, abbiamo assistito al momento in cui i tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto – hanno formato le coppie e al giorno del matrimonio che, per la prima volta nella storia del programma, è stato celebrato in contemporanea.

Rosalinda Cannavò parla della malattia: "Non potrò mai dimenticare…"/ "Mi sforzo, ma…"

Simona Viola, amministratrice navale dei cantieri di famiglia, non sembra particolarmente attratta dal marito Gennaro Vergara, cameriere di Reggio Emilia, anche perché lui è del segno della Bilancia. Invece Irene Pignieri, manager di un importante gruppo di ristorazione, e Matteo Riva, consulente bancario di Milano, sembrano al momento i più affiatati: i primi a scambiarsi un bacio.

Lino Banfi "vorrei essere giullare di Papa Francesco"/ "È portatore sano di fede"

Matrimonio a prima vista Italia 2023: La luna di miele

La terza coppia di Matrimonio a prima vista 2023 formata da Giulia Martello, impiegata della provincia di Torino, e Mattia Benedetto, giardiniere dell’azienda di famiglia, sembra mostrare più criticità: lui sembra ben disposto nei confronti della novella sposa, che invece ha alzato fin da subito un muro tra loro. Il terzo episodio, in onda questa sera 15 marzo su Real Time, è intitolato “La luna di miele”. Tutte e tre coppie partono per l’Egitto. Mattia e Giulia avranno modo di parlare molto ed emergeranno ulteriormente le differenze tra loro. Entrambi ammetteranno alle telecamere che, in un’altra situazione, non avrebbero continuato la conoscenza. Qualche problema anche per Simona e Gennaro. Tra di loro grandi silenzi, soprattutto dettati dal comportamento di Simona, che metteranno in difficoltà Gennaio. Riusciranno a incastrarsi lungo il percorso? La coppia più affiatata si conferma essere quella formata da Irene e Matteo, che si sono avvicineranno molto anche fisicamente.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli incastra Nikita: "Ecco perché ha nominato Giaele"/ Svelata la strategia al GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA