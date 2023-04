MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023, ULTIMA PUNTATA/ Diretta: tre coppie al bivio!

Matrimonio a prima vista Italia 2023, diretta ultima puntata: commento live 19 aprile 2023

I destini dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2023 si sveleranno questa sera. L’ultima puntata di questa edizione prende il via con un filmato che ripercorre brevemente il percorso delle tre coppie in questo mese, sino all’attesissima scelta finale. Per Mattia e Giulia la rottura sembra sempre più vicina: la coppia è in rotta di collisione e, durante l’ultima cena di reunion con le altre coppie, sono emersi tutti i dissapori che si sono portati dietro durante la loro esperienza.

Anche tra Simona e Gennaro c’è una situazione di stallo, più da parte di lei. La ragazza non sembra infatti realmente presa da suo marito e potrebbe dunque dirgli addio al termine della puntata. L’unica coppia che potrebbe salvare il proprio rapporto è quella composta da Irene e Matteo: anche tra loro ci sono state incomprensioni, soprattutto nell’ultimo periodo, ma il lieto fine potrebbe essere dietro l’angolo. Le tre coppie sono dunque ad un bivio, come mostrano nel primo filmato di questa ultima puntata (Agg. Ruben Scalambra).

Matrimonio a prima vista Italia 2023, ottavo appuntamento su Real Time

Questa sera, mercoledì 19 aprile, alle 21.20 su Real Time va in onda l’ottavo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2023, il dating show giunto alla sua decima edizione. Nella scorsa puntata le tre coppie si sono ritrovate insieme per passare un po’ di tempo insieme e fare un bilancio delle loro esperienze. Irene Pignieri e Matteo Riva si sono confermati come la coppia più affiatata: in alcuni momenti i due ragazzi erano quasi a disagio nel mostrare la loro sintonia e affinità alle altre coppie.

Molta freddezza tra Simona Viola Gennaro Vergara, mentre Giulia Martello e Mattia Benedetto al termine della reunion hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Ora è arrivato il momento della scelta finale. Le tre coppie si presenteranno davanti ai tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto – per prendere la loro decisone: restare sposati o divorziare?

Matrimonio a prima vista Italia 2023: la scelta finale

Nell’ottavo episodio di Matrimonio a prima vista 2023 per le tre coppie è arrivato il momento della scelta finale. Al termine della reunion, Giulia e Mattia hanno litigato: i due hanno deciso di concludere in anticipo l’esperimento, mandandosi a quel paese. Si rivedranno quindi alla scelta finale davanti agli esperti, che li metteranno davanti ai loro errori. Gli esperti faranno notare a Giulia sua incoerenza, solo alla fine (pensando di non essere ascoltata dalla telecamere) ha rivelato di non provare alcun interesse per il marito. Mattia, invece, si è subito chiuso davanti al primo ostacolo senza affrontare i problemi. I due decideranno di separarsi. Anche Simona e Gennaro decideranno di divorziare: nonostante la scelta di non rimanere sposati, i due hanno instaurato um bel rapporto e vorrebbe rivedersi come amici.

Matrimonio a prima vista Italia 2023: chi resta sposato?

L’ultima coppia a presentarsi davanti agli esperti sarà quella formata da Irene e Matteo. Negli ultimi giorni sono sorte nuove discussioni, sopratutto legate al lavoro di lei, che hanno portato dubbi sulla scelta finale. Con gli esperti i due sposi faranno un bilancio della loro esperienza: nonostante qualche dubbio e preoccupazione per il futuro decideranno di rimanere sposati. Settimana prossima, mercoledì 26 aprile, andrà in onda la puntata “E poi…” in cui a distanza di alcuni mesi, le coppie si ripresentano davanti agli esperti.

Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 10 va in onda su Real Time mercoledì 19 aprile 2023 alle 21.20 circa. Il programma può essere visto on-demand e dal giorno dopo in streaming su Discovery Plus in modo completamente gratuito. Se volete sapere cosa succederà nelle prossime puntate, potete vederle in anteprima, sempre su Discovery Plus, pagando l'abbonamento al servizio.











