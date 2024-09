Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni prima puntata 25 settembre su Real Time: le coppie

È tutto pronto per la nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024. Il format che fa sposare dei perfetti sconosciuti riparte su Real Time oggi, 25 settembre, in prima serata. La selezione delle coppie, ovviamente, non è casuale ma, come sempre, affidata ai tre noti professionisti dello show: la psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto.

Matrimonio a prima vista 2024, Giuseppe e Ilaria si sono lasciati: cos'è successo/ Colpo di scena finale

Tre le coppie protagoniste di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista 2024 (che quest’anno va in onda, dunque, due volte): Valentina Pangallozzi ed Erik Ilardo, Chiara Maderna e Pietro De Luca, e Asia Marchesi e Anthony Giavarini.

Chi sono i concorrenti di Matrimonio a prima vista Italia 2024

Valentina Pangallozzi ha 29 anni, è una commessa e vive da sola a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ama la fotografia, la natura e fare le pulizie di notte. il suo futuro marito Erik ha 32 anni ed è di Spoltore, ha avuto una sola relazione importante. Ama scrivere racconti, la notte e fare i puzzle. Asia Marchesi ha 28 anni e ha una sola relazione importante, finita, alle spalle. È indipendente, una gran lavoratrice, e nella vita non vuole accontentarsi. Ama il mare, gli animali e andare in giro con i roller. Il suo futuro marito Anthony ha 30 anni e vive a Cologno al Serio. È scherzoso, genuino e semplice. Amo il mio camion, la vita di campagna e odia la città.

Matrimonio a prima vista 2024, Fabio: "Lite con Ilaria non è andata come si è visto in tv"/ "Ha esagerato"

Chiara ha 38 anni e vive da sola a Novara. Ama avere tutto sotto controllo e ha all’attivo due storie finite. Ama cucinare dolci, l’abbigliamento e odia il disordine. Colui che sarà suo marito a Matrimonio a prima vista Italia 2024 è invece Pietro, ha 37 anni, vive a Milano, è empatico, sportivo e crede ciecamente nel colpo di fulmine. Ama la musica, gli sport e avere i suoi spazi. Odia le cose fuori posto.

Una grande novità nella nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia

Grande novità per questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024 è la presenza nel cast di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Si tratta di due ex concorrenti, che hanno partecipato alla sesta edizione del programma di Real Time e che ora sono felicemente sposati. Avranno il compito di offrire al pubblico commenti esclusivi e approfondimenti settimanali sul canale YouTube di Real Time.

Ilaria e Giuseppe stanno ancora insieme Matrimonio a prima vista 2024/ "Ecco perché non ci siamo lasciati"