Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: Ilaria e Fabio già in crisi

Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni puntata 20 marzo: coppie al capolinea?

Questa sera, 20 marzo 2024, su Real Time va in onda la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia. Continua il viaggio per le coppie protagoniste di questa edizione che, eccezionalmente, sono diventate quattro. La scorsa settimana il team di esperti ha infatti fatto incontrare Ilaria e Fabio, ma l’entusiasmo pare si sia già spento poche ore dopo la celebrazione delle nozze. Non vanno meglio, d’altronde, le cose per le altre coppie in gioco. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata?

Il viaggio di nozze, spesso idealizzato come un periodo di dolcezza e intimità, non sempre si rivela tale nella realtà, soprattutto nel contesto di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024. Qui, a differenza delle stagioni precedenti, nessuna coppia sembra aver trovato quel feeling giusto per poter continuare una frequentazione anche fuori dal programma.

Enrico e Benedetta si lasciano? Fabio e Ilaria già in crisi

C’è d’altronde chi, come Enrico e Benedetta, si sono detti pronti ad interrompere tutto a soli pochi giorni dalla conoscenza. E le cose non andranno meglio nel corso della quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024. Proprio Enrico e Benedetta, dopo un primo litigio senza particolare motivo, sono nel pieno di un’altra crisi. La loro incompatibilità è ormai evidente.

La nuova coppia composta da Fabio e Ilaria è partita con entusiasmo. Sembrava andasse tutto per il meglio, fino a quando Fabio ha confidato agli autori di non essere attratto fisicamente dalla moglie, scatenando così il primo litigio. Anche per loro, dunque, si profila già la crisi di coppia.

Ilaria e Giuseppe unica coppia ancora in piedi, Stefania e Roberto…

Matrimonio a prima vista Italia 2024 ritrova protagonista anche la coppia composta da Ilaria e Giuseppe, gli unici, al momento, con un barlume di speranza per il futuro. Nonostante alcune stranezze, come l’abitudine di mettere un cuscino nel letto per mantenere una certa distanza dal marito, è evidente che l’interesse di Ilaria verso Giuseppe stia crescendo.

Nessuno stimolo invece sembra esserci tra Stefania e Roberto. Il manager automobilistico e la receptionist sembrano annoiarsi in compagni dell’altro. Lei si lamenta della mancanza di emozioni, mentre lui sembra accontentarla senza particolare entusiasmo. Chiaro è che la nuova puntata regalerà altri scontri al pubblico di Real Time.

