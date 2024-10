Matrimonio a prima vista Italia 2024: le anticipazioni della quarta puntata

Questa sera 9 ottobre su Real Time, in prima serata, va in onda la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024. Siamo arrivati alla quarta puntata e le coppie in gioco si preparano a tornare dalla luna di miele per iniziare la convivenza. Finisce, dunque, la luna di miele in Marocco per Erik e Valentina, che tornano in Italia e iniziano la loro convivenza nella casa di Fiano Romano in cui risiede la donna. La coppia sembra pronta a conoscersi ancor di più, dopo aver sentito la mancanza dell’altro nei giorni in cui sono stati distanti.

Poi, però, ecco arrivare un momento di crisi per la coppia a causa della visita a sorpresa dell’esperta Nada Loffredi, che propone ai due sposi una sorta di prova, cercando di definire meglio la loro relazione attraverso carta e penna. Una lezione di danza, poi, scatenerà le prime gelosie per la coppia.

Anticipazioni Matrimonio a prima vista Italia 2024: Anthony e Alessia sempre più vicini

Nella quarta puntata di Matrimonio a prima Vista Italia 2024, anche Pietro e Chiara torneranno dalla loro luna di miele a Lanzarote. I due inizieranno così la loro convivenza a Novara, la città in cui vive Chiara, a casa sua. Inaspettatamente, Pietro non tratterrà qualche lacrime alla consegna delle chiavi di casa da parte di Chiara, colpito particolarmente dal gesto. Anche qui, però, ci sarà qualche scaramuccia dovuta alla gelosia di Chiara nei confronti del passato non proprio fedelissimo del suo neo sposo.

Concludiamo, dunque, con le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 per la coppia di Anthony e Asia, l’unica a non essere ancora tornata dalla luna di miele. Nella puntata, li ritroveremo infatti ancora a Capo Verde, tra passeggiate romantiche a cavallo e confidenze intime. Le cose tra loro sembrano procedere a gonfie vele, ma come sarà il ritorno in Italia?

Come vedere in streaming Matrimonio a Prima Vista Italia 2024

Non mancheranno sorprese nel corso della nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 che, ricordiamo, è visibile su Real Time, in prima serata, ma può essere vista anche in streaming, attraverso il sito di Real Time. Infine, per coloro che dispongono di abbonamento a Discovery+, la puntata di questa sera è già disponibile e lo è, in anteprima, anche la prossima.

