Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 5a puntata/ Diretta e coppie: disastro per Enrico e Benedetta

Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni puntata 27 marzo 2024: Enrico e Benedetta in crisi

Su Real Time questa sera va in onda la 5a puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024. Continua l’esperimento per le quattro coppie in gara e mentre le prime tre dopo il matrimonio e le nozze inizieranno la convivenza, la quarta coppia, entrata per ultima, si godrà gli ultimi momenti della Luna di miele. Scopriamo dunque che cosa accadrà alle coppie formate da Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti, Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi, Ilaria Zanoli e Fabio Rossi, Roberto Caruso e Stefania Gioachin dalle anticipazioni sulla 5a puntata (27 marzo 2024) di Matrimonio a Prima Vista Italia 12.

Al momento nessuna delle quattro coppie sembra aver trovato il feeling giusto per poter proseguire la conoscenza al di fuori del programma. I più in crisi continuano ad essere Benedetta ed Enrico. I due addirittura non intraprenderanno la convivenza perché dopo la burrascosa Luna di miele a Fuerteventura preferiranno non sentirsi più. Passeranno giorni senza vedersi e sentirsi senza addirittura avere voglia di farlo fino a quando Benedetta farà il primo passo per cercare un confronto con Enrico.

Ilaria vuole conoscere meglio Giuseppe, Stefania evita Roberto, cosa succederà a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?

Le anticipazioni sulla puntata del 27 marzo 2024 di Matrimonio a Prima Vista 2024 svelano anche che cosa succederà alla coppia formata da Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti. Dopo una Luna di miele non entusiasmante, entrambi inizieranno la convivenza con la voglia di conoscersi meglio. Ilaria si trasferirà a casa di Giuseppe, scoprirà qualcosa in più del suo passato, conoscerà i suoi amici e manifesterà il desiderio di mettersi in gioco ed alla fine scoprirà un lato nuovo del marito che le piacerà tantissimo.

Esattamente opposta, invece, sarà la convivenza tra Stefania Gioachin e Roberto Caruso. Anche in questo caso sarà lei a trasferirsi a casa di lui ma le cose non andranno per il verso giusto. Stefania non sentirà nessun trasporto emotivo nei confronti di Roberto ed eviterà qualsiasi tipo di contatto con lui perché ‘non sentirà le farfalle nello stomaco’. Il suo modo un po’ infantile di approcciarsi all’esperimento ed alla conoscenza di suo marito infastidirà il life coach Andrea Favaretto.

Fabio frenato con Ilaria

Dalle anticipazioni sulla 5a puntata di Matrimonio a Prima Vista 2024 si scopre, infine, che cosa succederà all’ultima coppia, quella formata da Ilaria Zanoli e Fabio Rossi. I due si godranno gli ultimi momenti della Luna di miele me la situazione tra i due non è delle migliori. Fabio è molto frenato perché Ilaria non gli piace abbastanza fisicamente ma non ha il coraggio di dirglielo e preferisce tergiversare. Si confronterà però con l’esperta Nada che gli farà capire che dovrà togliersi i paletti sul fattore estetico.

Le puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2024 possono essere seguite, in diretta televisiva, ogni mercoledì, su Real Time a partire dalle 21.10. La dodicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia può essere seguita anche in diretta streaming sul sito di Real Time e, in anteprima, su Discovery +.











