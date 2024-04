Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 7a puntata/ Diretta: per 3 coppie è tempo di reunion

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: anticipazioni e diretta settima puntata

Questa sera torna in onda il consueto appuntamento del mercoledì con Matrimonio a Prima Vista Italia 2024. Il reality, trasmesso in chiaro su Real Time, canale appartenente alla Warner Bros Discovery, è ormai un format amatissimo dal pubblico e che ha fatto breccia nel cuore degli italiani. I concorrenti di ogni stagione, che inizialmente sono perfetti sconosciuti, si vedranno e si conosceranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio. Solo dopo essere diventati marito e moglie capiranno, nel periodo successivo alle nozze, se sono davvero fatti l’uno per l’altra.

Ilaria e Fabio, Matrimonio a prima vista 2024/ Una coppia sempre più fragile, quella "brutta" frase di lui...

Nella settima puntata in onda questa sera, stando alle anticipazioni riportate sul sito di Real Time, arriva il momento della reunion per le coppie, che si incontrano e si confrontano. La puntata è per l’appunto intitolata “La reunion” e vedrà i protagonisti confrontarsi e comprendere numerosi aspetti del proprio rapporto.

Enrico e Benedetta: è crisi a Matrimonio a prima vista 2024/ Litigi e momenti trash in vista della reunion

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: la reunion di 3 coppie

Come svelano le anticipazioni di Real Time, la settima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 vedrà la reunion di sole 3 coppie, poiché Ilaria e Fabio, essendo entrati a show già iniziato, proseguono tuttora la propria esperienza nel programma. In particolare, Ilaria si trasferisce a casa di Fabio e la complicità si fa più forte, ma Fabio esprime i suoi dubbi nel momento in cui si parla di dove proseguire la convivenza.

Per quanto riguarda le coppie protagoniste della reunion, che si incontrano per raccontare la propria esperienza, Benedetta ed Enrico confermano le difficoltà avute fin dal viaggio di nozze. Giuseppe e Ilaria sono invece soddisfatti di come è andato il loro esperimento e sono di esempio per gli altri. Stefania e Roberto, infine, arrivano allo scontro e si dicono apertamente che cosa non ha funzionato nella loro conoscenza.

Stefania e Roberto, lite durante la reunion a Matrimonio a prima vista/ Si sono lasciati? Dopo poche ore...

Come vedere Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 in tv e in streaming

La settima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 va in onda questa sera, mercoledì 10 aprile 2024, in prima serata sul canale Real Time. Oltre alla visione in chiaro in tv, è disponibile anche la visione in streaming su RealTime.it.











© RIPRODUZIONE RISERVATA