Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, coppie: chi si è lasciato e chi sta insieme/ Dopo le scelte finali…

Fabio e Ilaria si sono lasciati dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024: le lite davanti agli esperti

Ieri sera sono andate in onda le scelte delle quattro coppie del docureality di RealTime ma come si è evoluta la situazione a telecamere spente? Su Discovery+ è già disponibile la nona puntata dal titolo E Poi… in cui si scopre chi si è lasciato e chi sta ancora insieme. L’episodio verrà trasmesso su Real Time mercoledì prossimo. Un clamoroso colpo di scena lo regalerà la coppia formata da Ilaria Zanoli e Fabio Rossi. Dopo aver decido di proseguire il matrimonio hanno smesso di vedersi e sentirsi a distanza di due settimane. Lei rivelerà agli esperti che lui ha rimbalzato tutte le sue proposte di vedersi arrivando persino a darle buca all’ultimo preferendo vedere un amico che uscire con lei.

E così dopo un mese e mezzo di silenzio Ilaria ha scoperto la verità, cioè che il Fabio non è mai stato attratto fisicamente da lei. La chiacchierata con gli esperti ha raggiunto vette assurde quando l’uomo si è definito arrabbiato con lei perché non si è accorta di nulla. I due hanno finito per litigare con Ilaria che ha rimproverato a Fabio di essere stato poco sincero e chiaro nei suoi confronti e di esseri comportato come una persona immatura. Ilaria Zanoli e Fabio Rossi si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024 e lei non ha neanche voluto mantenere un rapporto d’amicizia per il modo ‘inconcepibile’ con cui l’ha trattata.

Cos’è successo alle altre coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 dopo le scelte finali. Poco degne di nota sono le coppie Ilaria e Giuseppe ed Enrico e Benedetta. Quest’ultimi dopo aver deciso di lasciarsi hanno deciso di non rivedersi e non sentirsi più. Tuttavia agli esperti hanno rivelato entrambi frequentarsi con altri. Insomma, Enrico Bonechi e Benedetta Campigli si sono definitivamente lasciati. L’esatto opposto è successo, invece, a Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti, continuano a stare insieme. Giuseppe è affascinato dal modo di Ilaria di capirlo e calmarlo nei momenti di stress mentre la giovane apprezza la sincerità e la determinazione dell’uomo. Insomma i due sono l’unica coppia dell’edizione ad essere rimasta sposata.

Infine, un clamoroso colpo di scena a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 dopo la scelta finale lo hanno regalato Stefania Gioachin e Roberto Caruso. I due hanno lasciato il programma da ottimi amici prendendo però la decisione di divorziare. Tuttavia a sopresa e sorprendendo tutti Roberto ha rivelato agli esperti di essere riscoperto innamorato della ex moglie. Tali dichiarazione inaspettata ha fatto infuriare gli esperti soprattutto Nada Lofreddi. Secondo l’esperta Roberto ha commesso un errore a prestarsi all’esperimento del programma perché ancora emotivamente coinvolto con un’altra donna. Stefania e Roberto si sono definitivamente lasciati e non hanno proseguito l’amicizia.











