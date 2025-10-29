Chi si è lasciato tra Roberta e Luca, Melissa e Matteo, Dario e Roberta? Il racconto delle coppie a Matrimonio a prima vista Italia e poi.

Sono trascorsi mesi dalla scelta finale e oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2025 incontrano nuovamente gli esperti per raccontare, in una puntata speciale dal titolo “Matrimonio a prima vista Italia e poi”, cos’è successo dopo la scelta e cosa è cambiato nel loro rapporto. Nella puntata dedicata alla scelta finale, il lieto fine era arrivato solo per Roberta e Luca che avevano deciso di continuare ad essere sposati. Nulla da fare, invece, per Melissa e Matteo che, subito dopo il fatidico sì, avevano fatto capire che non ci sarebbe stato un dolce epilogo.

Decisione sorprendente, invece, per Dario e Roberta che hanno annunciato la scelta di divorziare spiegando, però, di non volersi perdere di vista e di voler continuare la conoscenza lontano della telecamere. L’amore, nel corso dei mesi, sarà scattato?

Matrimonio a prima vista 2025 e poi, anticipazioni puntata 29 ottobre su Real Time e diretta streaming

Dario e Roberta sono i primi protagonisti dell’appuntamento speciale di Matrimonio a prima vista Italia e poi. I due raccontano di essersi rivisti qualche giorno dopo la scelta finale e Dario racconta che quell’uscita ha messo il punto definitivo al loro rapporto. Lui, infatti, racconta di aver incontrato un muro mentre lei spiega che ha sperato fino all’ultimo che scattasse la famosa scintilla. Dario, poi, confessa di aver recentemente incontrato una ragazza. Procede tutto a gonfie vele, invece, per Roberta e Luca che, dopo aver confermato l’intenzione di continuare ad essere marito e moglie, confessano di stare bene insieme. La coppia svela di voler allargare la famiglia aggiungendo che Luca ha chiesto il trasferimento a Torino in modo da poter vivere quotidianamente il matrimonio.

Divorzio confermato, invece, per Melissa e Matteo che raccontano di essersi incontrati solo per firmare le carte per mettere legalmente fine al loro matrimonio. Matteo confida così di aver iniziato una frequentazione mentre Melissa, pur avendo conosciuto un ragazzo, ha deciso di procedere a piccoli passi. Per non perdere nulla del racconto delle tre coppie, l’appuntamento è alle 21.30, in diretta TV su Real Time, al canale 31 e in streaming collegandosi al sito del canale.

