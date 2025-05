Diretta Matrimonio a prima vista 2025: commento 6a puntata del 14 maggio

Si è appena conclusa anche la sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2025 e per le tre coppie in gioco è tempo di bilanci. Adele e Giorgio ed Alessandro e Francesca sono in piena crisi. Nella coppia di Adele e Giorgio il problema principale è la mancanza di complicità e interesse, lei voleva un uomo maturo e nonostante abbia 25 anni, mentre Giorgio 40, in lui dice di aver trovato solo un ragazzino irrisolto. A sua volta quest’ultimo ha confessato di non essere per nulla innamorato della giovane e di non provare interesse per lei. Si passa poi alla coppia formata Francesca e Alessandro.

Nicola a Sara, Matrimonio a prima vista 2025 sempre più innamorati/ Web in estasi: "Fatti per stare insieme"

La coppia formata da Alessandro e Francesca a Matrimonio a prima vista 2025. Lui dice di non provare interesse fisico nei suoi confronti e lei, ovviamente, ci resta molto male e scoppia a piangere. Insomma le due coppie sono in piena crisi e pronte a lasciarsi: chiederanno il divorzio? A gonfie vele, invece, procede la storia d’amore tra Sara e Nicola, i due si professano innamorati e felici ed infatti hanno conquistato il web. Lei ha confessato di essere stata molto fortunata nell’aver incontrato una persona dolce ed attenta come Nicola. Sui social, infatti, sono moltissimi i commenti di sostegno per la coppia. (Agg. di Liliana Morreale)

Giorgio e Adele a Matrimonio a prima vista 2025/ È scontro, lui: "Non siamo innamorati", lei: "Immaturo"

Matrimonio a prima vista Italia 2025 torna in onda oggi 14 maggio con una nuova puntata

Matrimonio a prima vista Italia 2025 torna in onda oggi, mercoledì 14 maggio, con una nuova puntata con le tre coppie alle prese con i problemi della convivenza che è diventata sempre più difficile, soprattutto per alcuni sposi. La psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach esperto di comunicazione Andrea Favaretto, questa sera, saranno alle prese con l’esame collettivo delle coppie sulle rispettive relazioni.

Il percorso delle coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2025 è ormai entrato nel vivo e per le coppie si avvicina il momento della decisione finale. Prima di arrivare a quel momento, tuttavia, le coppie provano a risolvere i problemi di coppia attraverso l’aiuto degli esperti che hanno formato sulla carta le coppie stesse. Attraverso confessioni, rivelazioni e confronti, le tre coppie proveranno a risolvere tutti i loro problemi.

Francesca ed Alessandro a Matrimonio a prima vista 2025/ Lei scoppia a piangere: "Mi chiedo cos'ho che non va

Matrimonio a prima vita Italia 2025: l’esame di coscienza delle coppie

Nella nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2025, in onda questa sera, i primi ad arrivare al resort saranno Sara e Nicola. Tra i due, le cose procedono a gonfie vele Dopo l’arrivo delle altre coppie, Sara e Nicola provano a mantenere un basso profilo per non far pesare la loro felicità agli altri sposi. Dopo la reunion, per Sara e Nicola arriva il momento del trasferimento. Sara, infatti, si trasferisce a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove abita Nicola sentendosi subito a proprio agio.

La convivenza con Francesca, invece, continua a creare vari problemi ad Alessandro, ma dopo la reunion e i consigli degli esperti, tutto cambia. Alessandro, infatti, comincia a far valere la propria posizione e, con la moglie, decide anche di mettere in pratica il gioco sensoriale per trovare l’intimità che, finora, era mancata. Infine, Giorgio e Adele, prima di raggiungere il resort per la reunion, discutono durante un incontro con una coppia di amici di lei. Giorgio, invece, vorrebbe presentare ad Adele i genitori ma la moglie considera il tutto prematuro. Dopo la reunion, le divergenze tra i due si appianano.

Come seguire in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2025

La nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2025 può essere seguita in diretta televisiva oggi, alle 21.30, su Real Time. Il programma dell’amore, inoltre, può essere anche seguito in diretta streaming collegandosi al sito del canale televisivo.