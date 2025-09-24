Matrimonio a prima vista Italia 2025, anticipazioni puntata 24 settembre su Real Time: Roberta e Luca innamorati, crisi per le altre due coppie

Matrimonio a prima vista Italia 2025 torna in onda oggi, 24 settembre 2025, con due nuove puntate in diretta su Real Time e le anticipazioni ci svelano che per le tre coppie non mancheranno colpi di scena. Siamo giunti al quinto appuntamento, e la conoscenza è ormai entrata nel vivo, ma c’è chi sta vivendo un vero e proprio idillio e chi, invece, è già in crisi nera.

Partiamo dalla coppia composta da Roberta Murano e Luca Merlo, l’unica in questo momento a vivere in modo entusiasmante e sereno il loro matrimonio. Sin da subito, i due si sono piaciuti, tanto che è subito scattata tra loro anche la scintilla fisica. Baci ed effusioni non sono mancate, e sono anzi esplose durante la luna di miele, fino a quando non sono sorte le prime insicurezze di Roberta, che richiederanno l’intervento di Nada. La prima notte di nozze della coppia non è andata al meglio, ma d’ora in poi le cose tra loro miglioreranno sensibilmente, facendo la gioia dei due sposini.

Passiamo invece alla coppia di Matrimonio a prima vista 2025 composta da Roberta Bardonaro e Dario Del Vecchio. Qui le insicurezze e i dubbi sono sorti quasi fin da subito, e la luna di miele non ha fatto che mettere ancora più in difficoltà la coppia. Tanto che Dario, nel corso della puntata di oggi 24 settembre, deciderà di lasciare alla moglie un po’ di spazio per stare da sola e riflettere sul loro rapporto, già così tanto in crisi.

L’ultima coppia in gioco è quella composta da Matteo Conca e Melissa Cicciari. Anche qui, nel corso della scorsa puntata, non sono mancati primi dubbi e qualche dissapore, che continueranno questa sera, tanto da richiedere più di una volta l’intervento di uno dei tre esperti del programma. Ricordiamo che Matrimonio a prima vista 2025 va in onda su Real Time ma è visibile in streaming anche attraverso il sito del canale.