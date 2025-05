Matrimonio a prima vista Italia 2025: anticipazioni puntata 28 maggio

Le emozioni con Matrimonio a prima vista Italia 2025 tornano in onda oggi, mercoledì 28 maggio dopo la pausa per lasciare spazio a Lika a star, il programma di Amadeus. Per le coppie Sara e Nicola, Giorgio e Adele, Alessandro e Francesca la scelta finale si avvicina, ma prima di decidere se continuare a stare insieme o meno, per gli sposi ci saranno gli ultimi dubbi da sciogliere. Tra Sara e Nicola, la convivenza a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia dove lui vive da diverso tempo procede senza intoppi anche se lei non nasconde di essere di essere destabilizzata da tanta tranquillità, ma con i giorni, riflette trovando la propria stabilità.

Nicola, infatti, riesce a coinvolgerla nella sua quotidianità e la sintonia tra i due è palpabile. Nicola è sempre più convinta di voler stare con Sara al punto da guardarla con occhi sognanti. Tra i due sembra stia nascendo un sentimento e il lieto fine sembra dietro l’angolo.

Matrimonio a prima vita Italia 2025: cosa accadrà alle altre coppie

A differenza di Sara e Nicola, la convivenza non procede bene per Giorgio e Adele che sono alle prese con una vera e propria crisi di coppia. Dopo aver tenuto dentro le proprie emozioni, Giorgio si lascia andare e confessa le proprie perplessità sul matrimonio alla moglie. «Non sono nemmeno nella fase di innamoramento», ammette Giorgio deludendo fortemente Adele che non prenderà bene le parole del marito. Adele, tuttavia, proverà a far cambiare idea al marito spiegandogli che un mese di conoscenza non è sufficiente per capire se può nascere davvero l’amore.

Come andrà, invece, tra Alessandro e Francesca? Dopo un momento di crisi ed essersi riavvicinati, i due sposi decidono di dare una nuova possibilità al loro matrimonio e, così, Alessandro decide di organizzare una serata romantica e, durante l’appuntamento, arriva la passione al punto che riescono a scambiarsi, per la prima volta, un bacio passionale.

Come seguire in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2025

La nuova puntata di Matrimonio a prima vita Italia 2025 in onda questa sera sarà davvero ricchissima di emozioni e per gli amanti delle storie d’amore si prospetta una sera assolutamente imperdibile. Il nuovo appuntamento con il format prenderà il via, in diretta televisiva, alle 21.30 su Real Time e in diretta streaming sul sito ufficiale del canale tv.

