Matrimonio a prima vista Italia 2025: anticipazioni puntata 30 aprile

Mercoledì 30 aprile 2025, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con l’amore combinato ovvero con le coppie di Matrimonio a prima vista che, anche nell’edizione 2025, mantiene la stessa formula. Le coppie, infatti, formate dagli esperti ovvero la psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach esperto di comunicazione Andrea Favaretto, dopo essersi sposati senza conoscersi, stanno portando avanti la loro vita di coppia. Dopo il fatidico sì pronunciato davanti a parenti e amici e il viaggio di nozze, nella terza puntata in onda oggi comincia la vera vita di coppia.

Con la convivenza, per le coppie, iniziano i primi problemi. Oltre a doversi conoscere e a trovare un punto d’incontro per non scontrarsi avendo tutti abitudini diverse, devono fare i conti anche con quelli che sono i problemi quotidiani delle coppie, come il pagamento delle varie spese e, per una coppia in particolare, cominceranno i veri problemi.

Matrimonio a prima vista Italia 2025: la convivenza delle coppie

Il matrimonio tra Sara e Nicola procede tutto a gonfie vele. La coppia, tra le più passionali della storia di Matrimonio a prima vista Italia, decide di andare a iniziare la convivenza a Nova Milanese, a casa di Sara. I due sono sempre più complici e Sara decide di svelare al marito un dolore che porta nel cuore: in passato ha dovuto affrontare un’interruzione di gravidanza. «Ho sentito tutto il suo dolore mentre me lo raccontava», dice Nicola agli esperti.

Nubi all’orizzonte, invece, per Alessandro e Francesca. Lui non nasconde di essere insofferente ai lunghi silenzi della moglie a cui non risparmia delle battutine taglienti. I due, tuttavia, provano a trovare un punto di incontro quando, davanti al mare, si raccontano sui rispettivi passati. Tutto procede bene, invece, per Adele e Giorgio anche se lui appare molto frenato. “Giorgio si deve dare una mossa” lamenta Adele alle telecamere.

Come seguire in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2025

La terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2025 può essere seguita, questa sera, in diretta televisiva su Real Time, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito di Real Time, invece, è possibile seguire la diretta streaming del programma dedicato all’amore.