Matrimonio a prima vista Italia 2024: anticipazioni puntata 4 giugno 2025: le scelte finali delle quattro coppie

Si sta per concludere l’esperimento sentimentale di Real Time in cui tre coppie hanno deciso di mettersi in gioco invertendo le tappe di una normale conoscenza. Dopo essersi incontrati per la prima volta direttamente all’altare le varie coppie hanno provato a conoscersi attraverso la convivenza ed adesso si è giunti alla scelta finale di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 nella puntata di questa sera 4 giugno 2025. Quali coppie decideranno di lasciarsi e quali invece resteranno insieme? Dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà.

I primi a presentarsi davanti gli esperti a Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 scelta finale saranno Giorgio ed Adele. Nonostante appariranno più distesi le tensioni tra di loro non saranno affievolite, 40 anni lui, 25 lei i due sin dall’inizio sono stati ostacolati dai differenti progetti di vita. Adele vuole un figlio entro i 40 anni ed una stabilità e considera suo marito troppo immaturo nonostante abbia quindi anni in più. Da parte sua Giorgio considera Adele eccessivamente rigida e pesante e si sente ingabbiato nei suoi progetti e nelle sue scadenze. Entrambi pero riconosceranno che tra di loro è nato un certo affetto ed anche se non si può parlare d’amore. Adele e Giorgio di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 decideranno di restare sposati.



Sara e Nicola innamorati, Francesca ed Alessandro alle prese con le difficoltà: cosa succederà nella puntata di questa sera di Matrimonio a Prima Vista

Dalle anticipazioni si scopre anche che Sara e Nicola di Matrimonio a Prima Vista 2025 sceglieranno di restare sposati. Del resto non vi erano dubbi, per i due all’altare è stato un vero e proprio colpo di fulmine ed è bastato un solo sguardo per capire di essere fatti l’uno per l’altra e giorno dopo giorno la loro intesa si è consolidata ed entrambi hanno iniziato a parlare d’amore. Nicola ha confessato di essere innamorato perso di Sara ed anche la ragazza si è lasciata andare alle confidenza rivelando di aver aspettato per anni di incontrare una persona così. I due fanno sul serio e Sara e Nicola si sono detti pronti ad allargare la famiglia con un figlio in un prossimo futuro.



Si passa infine alla coppia formata da Francesca e Alessandro la cui storia d’amore non è iniziata sotto i migliori auspici ed è stata contraddistinta da ostacoli e problemi, la totale assenza di interesse fisico di Alessandro nei confronti della sua partner ha fatto il resto, tra di loro c’è stato solo un bacio. Tuttavia dalla scorsa settimana qualcosa è cambiato, i due hanno abbattuto le proprie barriere e deciso di mettersi in gioco veramente provando a conoscersi promettendo entrambi di instaurare un dialogo e di parlarsi ogni volta che c’è qualcosa che non va. Qual sarà la loro scelta finale? Francesca e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 decideranno di uscire insieme e di restare sposati. Decisione inaspettata che spiazzerà tutti.



Come e dove vedere Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 in tv e in streaming

Svelate le anticipazioni sulle scelte finale delle tre coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025 non resta che ricordare che gli esperti che hanno esaminato le varie coppie sono la sessuologa clinica Nada Loffredi, il life coach Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis. Il reality dei sentimenti va in onda ogni mercoledì su Real Time a partire dalle 21.20 circa ma è possibile seguire le puntate in diretta streaming sul sito di Real Time, dove in seguito le puntate sono sempre disponibili e dunque è possibile rivedere tutti gli episodi non solo di quest’ultima edizione ma anche delle precedenti.