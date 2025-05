Diretta Matrimonio a prima vista Italia 2025: Adele e Giorgio si sciolgono

E’ iniziata la nuova puntata di matrimonio a prima vista Italia, il programma che porta nelle case italiane diverse storie d’amore e le relative problematiche, ma anche l’entusiasmo della prima fase. Per Adele e Giorgio, una delle coppie di questa edizione è arrivato il momento di sciogliere un po’ le riserve, i due si sono lasciati andare dopo un inizio di studio. Le grane viste nelle scorse puntate verranno però confermate.

Matrimonio a prima vista Italia 2025 poi farà luce anche sulle altre storie, da quella di Alessandro e Francesca fino a Sara e Nicola. Vedremo chi riuscirà a far scattare la scintilla dell’amore e chi invece si ritroverà a fare i conti con qualche difficoltà (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Matrimonio a prima vista Italia 2025: anticipazioni puntata 7 maggio

Mercoledì 7 maggio, in prima serata, torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2025 in cui tre coppie, dopo essere state formate a tavolino dagli esperti ovvero la psicoterapeuta esperta in Sessuologia Clinica Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach esperto di comunicazione Andrea Favaretto, si giurano amore eterno senza mai essersi visti. Dopo il fatidico sì che rappresenta anche il primo incontro, per gli sposi inizia quello che il classico viaggio di nozze.

Per le tre coppie è l’occasione giusta per conoscersi e capire se le affinità viste dagli esperti esistono realmente. Dopo il viaggio di nozze, l’inizio della convivenza e la gestione di quelli che sono i classici problemi di una famiglia appena nata possono unire o dividere per sempre le coppie. Nella puntata in onda questa sera, in particolare, la situazione precipiterà per Alessandro e Francesca.

Matrimonio a prima vista Italia 2025: cosa accade alle coppie

Nella nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2025, la convivenza fra Adele e Giorgio e Alessandro e Francesca confermerà le grane che erano emerse già durante il viaggio di nozze. Adele e Giorgio, complice la quotidianità, si lasceranno un po’ andare e, in un confessionale, entrambi parleranno dell’intimità che sono riusciti a trovare. Adele, però, non nasconderà di essere preoccupata da alcune dichiarazioni del marito che, durante la luna di miele le aveva confidato di non trovare nulla di male nel “flirtare con gentilezza”.

Discorso diverso, invece, per Alessandro e Francesca con quest’ultima che confessa agli autori di essere pronta all’intimità con il marito che, però, non ha lo stesso desiderio. L’esperta Nada Loffredi suggerisce alla coppia un gioco sensoriale. Procede, invece, tutto a gonfie vele il matrimonio di Sara e Nicola.

Come seguire in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2025

La nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2025 può essere seguita, a partire dalle 21.30, su Real Time. Collegandosi al sito del canale tv, invece, è possibile seguire la diretta streaming del programma dedicato alle coppie nate quasi per caso.