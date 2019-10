Matrimonio a prima vista Italia 4/ Anticipazioni 2 ottobre: divorzi e liti, Luca e Cecilia stanno insieme?

MATRIMONIO A PRIMA VITA ITALIA, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Mercoledì 2 ottobre, in prima serata, Real Time trasmette la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia 4. Per Marco e Ambra, Luca e Cecilia, Fulvio e Federica, i sei protagonisti tra cui la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, hanno formato le tre coppie che si sono sposate senza conoscersi, è arrivato il momento della scelta definitiva. Le tre coppie sono giunte al giro di boa: dopo aver pronunciato il fatidico sì e aver cominciato la vita insieme vivendo sotto lo stesso tetto e affrontando quelli che sono i problemi di tutte le coppie sposate da poco tempo, per le coppie è arrivato il giorno della decisione finale. Nell’appuntamento odierno, infatti, Marco e Ambra, Luca e Cecilia, Fulvio e Federica dovranno rivelare al pubblico se hanno deciso di restare insieme o di divorziare. Dalle prime anticipazioni, si sa che non mancheranno lacrime e colpi di scena.

MATRIMONIO A PRIMA VITA ITALIA 4: QUELLO CHE NON SI E’ VISTO

Doppie emozioni per il pubblico di Real Time in questo primo mercoledì di ottobre. Alle 21.10, infatti, saranno trasmessi dei filmati inediti di Marco e Ambra, Luca e Cecilia, Fulvio e Federica. Nelle prime quattro puntate di Matrimonio a prima vista Italia 4 è stato mostrato il momento delle nozze delle coppie protagoniste e quello che è accaduto dopo. Tuttavia, non tutto quello che è successo durante le giornate che i sei protagonisti hanno trascorso insieme è stato mostrato. Questa sera, così, prima della scelta definitiva, verranno mostrati dei momenti inediti che serviranno a capire quella che sarà la scelta definitiva delle coppie. Tra le tre coppie, l’unica che sembra intenzionata a restare insieme è quella formata da Cecilia e Luca. Per Marco e Ambra, Fulvio e Federica, invece, il divorzio appare quasi una scelta scontata. Non sembrano esserci molte possibilità di ricucire il rapporto soprattutto per Fulvio e Federica che, nella scorsa puntata, hanno tolto e fedi annunciando l’intenzione di proseguire ognuno per la propria strada. Andrà davvero così?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 4: CECILIA E LUCA STANNO ANCORA INSIEME?

Il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia 4 tifa per Luca e Cecilia, la coppia che, avendo l’88% di compatibilità, ha la percentuale maggiore di poter restare insieme. Nonostante qualche piccolo intoppo, sin dal fatidico sì, tra Luca e Cecilia si è instaurato un legame importante al punto che, dalle anticipazioni, sembra che siano gli unici che resteranno insieme. I rumors, infatti, parlano di due divorzi e, considerando tutto il percorso fatto, le coppie che non dovrebbero continuare la vita matrimoniale sono proprio quelle di Ambra e Marco, Fulvio e Federica che si sono già separati. Tuttavia, i colpi di scena non mancheranno e le sorprese potrebbero essere diverse. L’appuntamento, dunque, è per questa sera.



