Matrimonio a prima vista Italia, 6 mesi dopo/ Cecilia e Luca divorziano? E Federica e Fulvio, Ambra e Marco?

ANTICIPAZIONI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

Dopo essere stata trasmessa sulla piattaforma a pagamento Dplay, martedì 5 novembre, su Real Time, andrà in onda una puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia che mostrerà cos’è successo, dopo sei mesi, alle coppie protagoniste dell’ultima edizione. Nel corso dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 4, solo Cecilia e Luca avevano deciso di provare a stare davvero insieme e di dare una vera chance al matrimonio. I due, dunque, staranno ancora insieme o anche la loro unione è naufragata? Cosa sarà successo, invece, ad Ambra e Luca, Fulvio e Federica che, invece, si erano già detti addio? Dopo sei mesi, sono cambiate tantissime cose per le tre coppie che hanno dato vita ad una quarta edizione del reality che è stato seguitissimo anche sui social. Tra la novità che spiazzerà maggiormente il pubblico c’è sicuramente quella che riguarda Cecilia e Luca.

DIVORZIO PER CECILIA E LUCA DOPO MATRIMONIO A PRIMA VISTA

Cecilia e Luca, dopo essersi sposati e aver provato l’esperienza di convivere, al termine di Matrimonio a prima vista Italia 4, avevano deciso di restare insieme. Purtroppo, però, trentasei ore dopo quella decisione, la promessa di dare una possibilità al matrimonio è venuta meno e i due hanno divorziato. Cecilia entra per prima nella stanza degli esperti e non nasconde la delusione per come è finita con Luca. Come fa sapere in anteprima Tvblog, Cecilia racconta che è stato Luca a tirarsi indietro e a non aver più voluto dare una chance al matrimonio. Luca, da parte sua, ammette di essersi sentito a disagio con Cecilia, di averci provato, ma di non essere riuscito a vivere serenamente il matrimonio. Da qui la decisione, non senza dispiacere da parte di entrambi, di divorziare. I due, comunque, hanno deciso di restare amici.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA, IL BACIO DI FULVIO E FEDERICA

Nessun ripensamento per Ambra e Marco e per Fulvio e Federica. Le due coppie che si erano lasciate al termine del reality, confermano tale decisione sei mesi dopo. Tra Ambra e Marco, però, è nata una bella amicizia: i due si sentono, si frequentano e hanno anche trascorso qualche giorno insieme al mare. Il vero colpo di scena, poi, lo regalano Fulvio e Federica che, sin dalla prima puntata, hanno infiammato il pubblico dando vita a discussioni, anche dai toni molto accesi. Nonostante abbiano deciso di non tornare insieme, Fulvio e Federica spiazzano tutti scambiandosi un bacio a stampo davanti alle telecamere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA