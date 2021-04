Matrimonio a prima vista Italia: Daniela Benvenuto fa coming out/ “Innamorata di…”

Matrimonio a prima vista Italia è l’esperimento social più famoso degli ultimi anni. Single sconosciuti si conoscono il giorno del matrimonio cominciando un percorso di vita insieme che li porterà a restare insieme o a lasciarsi definitivamente. Il programma trasmesso da Real Time è giunto alla sesta edizione e sono tante le coppie che si sono formate e rotte. Tra i protagonisti del passato spicca Marco Rompietti, protagonista della quarta edizione che, ogni settimana, sul suo profilo Twich incontra un altro protagonista del programma con cui rivive le emozioni provate raccontandosi la vita attuale. Marco, nel corso dell’ultima intervista, ha incontrato Daniela Benvenuto che, nella terza edizione, ha sposato Roberto Orlandini. Il loro matrimonio è finito come ha raccontato Daniela che ha anche fatto coming out durante la chiacchierata con Marco.

CLARA E FABIO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ “Sono proprio due piccioncini”

Matrimonio a prima vista, Daniela Benvenuto “All’inizio non è stato facile”

Daniela Benvenuto, ex protagonista di Matrimonio a prima vista Italia, ha così presentato la fidanzata Samantha al pubblico durante l’intervista concessa a Marco Rompietti. “Non sono single e sono molto felice. È stato un percorso complicato, all’inizio non è stato facile. È una cosa che è nata da meno di un anno. Il momento più liberatorio è stato quando l’ho detto a mia mamma. Dopo Roberto ho avuto alcune frequentazioni che non si sono mai sviluppate in una relazione seria”, ha raccontato. Le parole di Daniela hanno colpito lo stesso Marco che, su Instagram, ha poi postato una foto in cui è con Daniela e Samantha, scrivendo: “Dietro alla chiacchierata in live su Twitch di ieri sera c’è tanto. C’è la voglia di guardare avanti, c’è la voglia di sorridere e soprattutto la voglia di amare. In mezzo c’è amicizia (la nostra) commozione (di entrambi) e … tante cose che sono pure, vere ed esulano dal contesto social. A Daniela e Samantha: siete belle”, ha scritto (cliccate qui per vedere la foto).

Santa Marziale Vs Salvo Buonfiglio, Matrimonio a prima vista/ "È stato furbo!"

LEGGI ANCHE:

Matrimonio a prima vista 2021/ Coppie: stanno ancora insieme? Santa irritante, Francesco e Martina amici...

© RIPRODUZIONE RISERVATA