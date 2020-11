MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ E poi? Sitara e Gianluca, Giorgia e Luca e Nicole e Andrea, tutta la verità!

TUTTA LA VERITÀ SULLE COPPIE DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA

Dopo il successo dell’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia” dedicata alle scelte finali delle coppie, questa sera, martedì 24 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda lo speciale “…E Poi”, dove i fan del programma scopriranno cosa è successo alle tre coppie nei mesi trascorsi dalla scelta finale. Nell’attesa rivediamo quali sono state le scelte dei protagonisti di “Matrimonio a prima vista Italia”. Luca e Giorgia avevano deciso di restare insieme: “Ci siamo subito trovati molto bene. Non potevo desiderare altro”, aveva detto Giorgia. “Non avevo messo in conto che potesse andare così bene. Lei forse è quella giusta”, aveva risposto Luca. Inaspettatamente anche Nicole e Andrea avevano comunicato l’intenzione di restare insieme. Mentre Sitara e Gianluca avevano annunciato la decisione di divorziare, stanche di litigi e incomprensioni.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA: COSA È SUCCESSO DOPO LA SCELTA FINALE

Nello speciale “Matrimonio a prima vista…E poi” scopriremo che Giorgia e Luca hanno deciso di divorziare e non riescono più nemmeno a vedersi: i due hanno parlato separatamente davanti ai tre esperti la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini. Il vero colpo di scena riguarda Sitara che, dopo aver detto addio a Gianluca, si è innamorata di Andrea. Quest’ultimo ha ricambiato il suo sentimento e ha lasciato Nicole. Gianluca, nel frattempo, si è fidanzato. Inoltre da questa sera sarà disponibile su Dplay Plus lo speciale “Tutta la verità”, dedicato alla fine della storia d’amore tra Sitara e Andrea. Ci sarà anche spazio per un incontro-scontro tra Luca e Giorgia. Lo speciale andrà in onda successivamente su Real Time martedì 1 dicembre alle 21:20.



