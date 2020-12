Matrimonio a prima vista Italia, nuova edizione/ Quando e dove sarà trasmesso?

Matrimonio a prima vista Italia è finito da poco e Discovery Channel ha già annunciato la nuova edizione. Davide Maggio sul suo portale ha svelato che si starebbe lavorando alla sesta edizione con alcune novità importanti e interessanti. Questa dovrebbe andare in onda da gennaio prossimo con una rivoluzione, non sarà infatti trasmesso, almeno inizialmente, su Real Time ma sarà sulla piattaforma social Discovery+ che prenderà il posto di Dplay+. Non si può escludere però che successivamente lo vedremo anche in chiaro in televisione, ma probabilmente per questo bisognerà aspettare la prossima stagione. Sicuramente ci sarà da aspettare, con le ulteriori aspettative salite per via di una stagione, l’ultima, che ha dato grandissimo lustro al programma attirando l’attenzione di molti più spettatori rispetto al passato.

Matrimonio a prima vista Italia, nuova edizione

Ci saranno anche alcune cose che però rimarranno in comune con la scorsa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia. Il format di base non cambierà con i psicologi esperti Mario Abis, Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi che sceglieranno tre coppie di sconosciuti da far sposare. Dopo le nozze li vedremo poi convivere per cinque settimane e solo al termine dell’esperimento si capirà se continueranno la loro vita insieme. Le aspettative di certo sono cresciute visto che nell’ultima edizione le coppie formate da Nicole e Andrea, Sitara e Gianluca, Giorgia e Luca hanno raccolto l’attenzione creando molto hype sul programma televisivo.



