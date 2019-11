Matrimonio a Prima Vista/ Luca Serena rompe il silenzio, al via i casting per…

Matrimonio a Prima Vista si è concluso ieri sera con lo speciale 6 mesi dopo che ha confermato la rottura e il divorzio tra Ambra e Marco e Fulvio e Federica, ma ha lasciato tutti a bocca aperta quando è toccato a Cecilia e Luca raccontare la loro storia. La bella rossa ha svelato che suo marito prima ha detto no al divorzio e poi, in sole 36 ore, è svanito nel nulla lasciandola con un palmo di naso e con nessuna spiegazione. A quanto pare il contesto, i contrasti, non sono finiti quando le telecamere si sono spente e questo non ha fatto altro che mettere in fuga Luca che, però, è andato incontro a polemiche e attacchi. Proprio in queste ore ha rotto il silenzio sui social parlando di un’esperienza che ha preso con il sorriso dall’inizio alla fine ma in cui i problemi non sono mancati. In particolare, Luca Serena scrive: “Un’esperienza più unica che rara. Iniziata e finita con il sorriso; l’inizio per la voglia matta di metterti in gioco, vedere i tuoi limiti, capire chi sei e cosa vuoi; alla fine per aver preso consapevolezza di quello che sei diventato ed esserti accettato (in parte), una consapevolezza che ti spinge a lavorare e diventare il te stesso migliore possibile. Tra l’inizio e la fine c’è stato un percorso, con alti e bassi, condivisi con una persona sensibile e premurosa come Cecilia che a prescindere di come sia andata, ringrazierò sempre per essermi stata accanto e pazientato anche nei momenti critici di questo viaggio unico“.

AL VIA I CASTING PER LA NUOVA EDIZIONE

Questo basterà a placare le polemiche dei fan di Matrimonio a Prima Vista? Siamo sicuri di no, almeno non per adesso ma presto anche queste coppie, o parte di essere, finiranno nel dimenticatoio proprio come è successo ad altre in passato per l’arrivo di una nuova edizione. Dopo il successo di ascolti di questa prima edizione targata Real Time, la rete è già a lavoro per mettere insieme la prossima e proprio sul sito della rete (raggiungibile cliccando qui) si legge: “Hai il coraggio di sposare uno sconosciuto? Se la risposta è sì, compila il form all’indirizzo www.matrimonioaprimavista.it per diventare uno degli sposi della prossima edizione di Matrimonio a prima vista Italia!”. Siete pronti per nuove coppie e nuovi divorzi?

