Matrimonio a Prima Vista, una coppia riscrive la loro storia d’amore: la seconda cerimonia da sogno a Napoli. Ecco di chi si tratta!

Grande novità per i fan di Matrimonio a Prima Vista! Una coppia ha deciso di rinnovare i voti, sposandosi per la seconda volta con più consapevolezza. Il programma prevede infatti nozze alla cieca, ma per questa coppia tutto è filato liscio come l’olio e nonostante piccole crisi hanno capito di voler stare insieme per sempre. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Irene Pignieri e Matteo Riva, che dopo diverso tempo hanno deciso di dar vita a una meravigliosa cerimonia a Napoli venerdì 27 giugno, pronunciando il sì per la seconda volta.

Si tratta senza dubbio di due dei volti più amati del programma, che dopo aver vissuto una breve crisi si sono ‘riappacificati’ con qualcosa di davvero grande: lo scorso anno Matteo le ha fatto la proposta di matrimonio al tramonto in riva al mare, riconfermando così la scelta di stare insieme per la vita. Il reality, infatti, sforna poche coppie che poi riescono davvero a costruire qualcosa di duraturo insieme. Invitati alla festa sono stati anche Mattia e Gennaro, ex concorrenti di Matrimonio a Prima Vista. Di seguito, il video della proposta di matrimonio.

Matrimonio a Prima Vista, chi sono Irene Pignieri e Matteo Riva

Irene Pignieri vive a Milano ma è originaria di Napoli. Oggi è una manager e dirige il settore marketing di un’attività di ristorazione. A Matrimonio a Prima Vista aveva raccontato di avere un rapporto molto stretto con sua sorella e suo padre, e che una delle sue passioni più grandi è quella di organizzare feste. Originario di Milano invece, il marito Matteo Riva ha studiato economia ma si dedica all’attività di consulenza in banca. Amante del calcetto e dell’arte, Matteo di Matrimonio a Prima Vista è legatissimo alle sue sorelle e alla mamma.

