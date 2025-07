La particolarità del format implica un margine di rischio che i protagonisti mettono ampiamente in conto; Matrimonio a prima vista, per chi non lo sapesse, è un programma che da anni regala il sogno del grande passo a persone che si scambiano il primo sguardo proprio nel momento del fatidico sì. Una sorta di conoscenza al contrario che non sempre porta risultati ed esiti rosei per i protagonisti. Sembrava invece arrivato il sogno d’amore per una coppia storica di Matrimonio a prima vista: Valentina Pangallozzi ed Erik Ilardo; eppure, proprio di recente, qualcosa si è incrinato.

Valentina Pangallozzi ed Erik Ilardo si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista? L’interrogativo impazza negli ultimi giorno proprio dopo settimane dove le voci di crisi si erano fatte sempre più insistenti. Come riporta Isa e Chia, sembra essere arrivata una risposta chiara ed inequivocabile sulla presunta crisi della coppia storica del programma e con il contributo di uno dei diretti interessati: Erik Ilardo.

Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi si sono lasciati: l’annuncio un anno dopo l’amore sbocciato a Matrimonio a prima vista

Partendo dall’assenza sui social che già aveva alimentato i dubbi sulla stabilità della coppia dopo Matrimonio a prima vista, Erik Ilardo è andato dritto al punto rispetto al suo rapporto di oggi con Valentina Pangallozzi. “Posso dire con certezza che la nostra storia è finita due mesi fa e non ho intenzione di ripensarci”. Parole perentorie e che sembrano lasciar intendere che sia stata sua la scelta di porre fine alla relazione nata sotto i riflettori.

“Ora non abbiamo contatti per me va bene così”, ha aggiunto Erik Ilardo: “Dopo il periodo di assestamento ora sto bene, meglio di prima”. La rottura con Valentina Pangallozzi dopo Matrimonio a prima vista, almeno stando all’annuncio del ragazzo – come riporta Isa e Chia – sembra irreversibile.

