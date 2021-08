Matrimonio al sud, Italia 1/ Massimo Boldi fa ancora ridere?

Matrimonio al sud sarà trasmesso da Italia 1 per la prima serata di oggi, 29 agosto 2021, a partire dalle 21.20. La regia è affidata da Paolo Costella che ha diretto Massimo Boldi in – A Natale mi sposo, La fidanzata di papà e Natale a 4 zampe -. Altre pellicole dove ha curato la regia sono – Baciato dalla fortuna, Gli anni più belli, Perfetti sconosciuti, Ricky e Barabba -. Il film è distribuito dalla Medusa e nel cast troviamo Massimo Boldi, veterano di cine-panettoni che lo hanno reso popolare affianco a Christian De Sica.

Dopo la fine del loro sodalizio artistico, l’attore ha intrapreso una nuova strada, trovando in Vincenzo Salemme la nuova spalla a cui appoggiarsi. Nel cast abbiamo Massimo Boldi che ha al suo attivo 62 film e 1 Premio Speciale David di Donatello ottenuto nel 2000. Nel 2018 quando si ricompone la popolare coppia Boldi-De Sica, l’attore esce al cinema con – Amici come prima – e nel 2020 con – In vacanza su Marte -. L’altro protagonista è Biagio Izzo: in 35 anni di carriera ha partecipato a 38 film, per ricordare qualche titolo – Gramigna, Achille Tarallo, Natale da chef e i Peggiori -. Il film ha ricevuto anche qualche critica proprio nei confronti del protagonista Massimo Boldi che sembra orfano senza appunto Christian De Sica.

Matrimonio al sud, la trama del film

E ora andiamo a leggere la trama di Matrimonio al sud. Teo e Sofia sono due giovani ragazzi molto innamorati, ma così tanto innamorati che decidono di comunicare alle proprie famiglie la volontà di convolare a nozze. I problemi cominciano da subito, ossia da quando i genitori di entrambi devono fare la conoscenza. Teo è figlio di Lorenzo interpretato da Massimo Boldi, un industriale del nord impegnato con il suo lavoro a fare soldi e a mantenere un tenore di vita benestante; dall’altra parte c’è Pasquale interpretato dal napoletano Biagio Izzo, che impersona il classico uomo del sud, dedito al suo lavoro da pizzaiolo, solare e divertente.

Naturalmente i due padri non vedono di buon occhio il matrimonio e vorrebbero vedere a fianco dei propri figli persone diverse. Anche Lorenzo non è compiaciuto della scelta sociale di Teo: lui uomo di classe e chiccoso deve apparentarsi con Pasquale più festaiolo e esagerato. Ma c’è poco da fare, i ragazzi si vogliono bene e il matrimonio va celebrato. A questo punto sorge un nuovo problema, dove organizzare l’evento?

Lorenzo, nonostante il suo rifiuto, è costretto a scendere al sud e pianificare i festeggiamenti in campo avversario. É inevitabile che i due uomini cominciano di nuovo a litigare. La faida diverte lo spettatore per i suoi risvolti comici, ma in realtà metterà a rischio il matrimonio, difatti Teo e Sofia cominceranno a farsi qualche domanda e a dubitare del loro sentimento. Così i due padri, per rimettere riparo al danno che stanno creando ai propri figli, decidono di scendere ai ripari riponendo le armi e fare squadra per rimediare al danno commesso.

