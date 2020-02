Matrimonio al Sud/ Video, su Canale 5 il film con Massimo Boldi (oggi, 5 febbraio)

Matrimonio al Sud andrà in onda su Canale 5 nellaprima serata di mercoledì 5 febbraio, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2015 diretta da Paolo Costella ed interpretato da Massimo Boldi, Biagio Izzo, Barbara Tabita e Paolo Conticini. Nel cast anche molti comici televisivi italiani, fra cui Enzo Salvi e Gabriele Cirilli. Per una serata da passare in compagnia e dove farsi quattro risate sicuramente il film è consigliato, certo non c’è da aspettarci il Massimo Boldi dei tempi migliori da ripescare nelle mirabolanti avventure vissute col compagno di tante battaglie Cristian De Sica. I due di recente sono tornati al cinema insieme con Amici come prima.

Matrimonio al Sud, la trama del film

Ecco la trama di Matrimonio al Sud. Matteo Colombo (Luca Peracino) è figlio di un piccolo industriale del Nord Italia, Lorenzo (Massimo Boldi), mentre il padre della sua fidanzata Sofia (Fatima Trotta) è un semplice pizzaiolo napoletano, Pasquale (Biagio Izzo). Fra i due c’è un fortissimo amore nonostante le differenze sociali e geografiche, tanto che i due decidono di sposarsi. Dovranno però scontrarsi con il rifiuto delle rispettive famiglie, e in particolare dei due padri e futuri consuoceri. Visto che secondo tradizione il matrimonio verrà celebrato nella città della sposa, tocca ai Colombo trasferirsi al Sud. Lorenzo però continua a sognare per il figlio un matrimonio sobrio ed elegante, mentre Pasquale sembra intenzionato ad organizzare una vera e propria cerimonia meridionale, tanto sfarzosa da essere quasi una festa di paese. I due genitori sembrano non riuscire a giungere ad un compromesso, almeno finchè non si accorgono che le continue liti fra le due famiglie sta minacciando il matrimonio di Matteo e Sofia.

Video, il trailer di Matrimonio al Sud





© RIPRODUZIONE RISERVATA