Sonia M pronta a sposare Alessio: lui fa la Cresima per le nozze, ma i genitori disperati rivelano “non lo sentiamo da 7 mesi”!

Matrimonio Alessio e Sonia M, lui sta per fare la Cresima?

Alessio e Sonia M di Temptation Island 2025 ci fanno sognare ancora. La coppia di avvocati, che ha generato numerose polemiche nel corso dell’ultima edizione del programma potrebbe essere pronta a pronunciare il fatidico sì, e diciamocelo, nessuno se lo aspettava. Secondo alcune indiscrezioni Alessio starebbe addirittura completando i sacramenti al fine di poter poi convolare a nozze con la compagna, ecco cos’aveva detto poco tempo fa Deianira Marzano: “Lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare“.

Dunque, la proposta di matrimonio si trasforma in qualcosa di più concreto che cancella le dubbiose parole di Alessio che a Temptation Island aveva ammesso di aver chiesto a Sonia M di sposarlo solo per gratitudine nei suoi confronti e per tutto quello che aveva fatto per lui durante il loro rapporto. Alessio e Sonia M sono stati infatti i protagonisti più discussi per i loro tre falò di confronto, i botta e risposta spiazzanti e l’esito inaspettato della loro carriera lavorativa: secondo alcune fonti avrebbero addirittura deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati prima di entrare nel reality di Canale 5.

Matrimonio Alessio e Sonia M, i genitori lanciano un appello preoccupante

Dopo il loro percorso a Temptation Island 2025 Alessio e Sonia M si sono ritrovati estremamente uniti, e forse hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Chiaramente, per scoprire cosa succederà e se davvero c’è un matrimonio in arrivo dobbiamo attendere la puntata di Temptation Island e poi…, dove i protagonisti ci aggiorneranno sul loro rapporto. Intanto i genitori di Alessio Loparco, hanno lanciato un appello sui social che ha preoccupato non poco i fan: i due hanno rivelato di non sentire il figlio ormai da sette mesi, e questo li sta facendo pensare che ci sia qualcosa che non va. “Sei sparito da 7 mesi, facci sapere che stai bene“, così hanno scritto in un appello disperato al settimanale Oggi.