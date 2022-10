Matrimonio Alex Belli e Delia Duran, scoop bomba/ “In progetto di sposarsi, ma…”

Alex Belli e Delia Duran sognano il matrimonio, ma c’è un impedimento

Dopo essere stati protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran. La coppia ha in programma numerosi progetti di vita, come il desiderio di un bambino e la costruzione di una famiglia tanto desiderata. E ci sarebbe, tra i loro piani per il futuro, anche l’ipotesi matrimonio. Ipotesi che al momento pare ancora remota, come rivela il settimanale Oggi: “Forse non tutti sanno che la coppia ha in progetto di unirsi civilmente in matrimonio, ma ancora non può“.

Il motivo, stando a quanto riferisce la rivista, sarebbe una pratica di divorzio in sospeso tra la Duran e l’ex marito: “La modella venezuelana, protagonista del prossimo calendario del magazine For men, ha una pratica di divorzio assai complicata con l’ex marito, l’imprenditore Marco Nerozzi“. Sarebbe questo dunque il principale ostacolo alle tanto sognate nozze tra l’attore e la modella. Archiviato questo problema, la coppia potrà finalmente coronare il proprio sogno d’amore.

Alex Belli e Delia Duran sono stati indubbiamente la coppia più chiacchierata della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La loro concezione di amore libero ha fatto parecchio parlare di sé, così come quel fatidico “triangolo amoroso” con Soleil Sorge che ha rappresentato il filo conduttore di una buona fetta di edizione. Intanto però, archiviata l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, l’attore e la modella vorrebbero tuffarsi a capofitto dentro nuovi progetti professionali.

Tra questi ci sarebbe stata l’ipotesi di vederli nella nuova edizione di Pechino Express ma, come svelato da Oggi, la coppia non rientra tra le coppie ufficiali del cast. Per loro però sarebbe in arrivo un nuovo progetto per il prossimo anno, come rivela il settimanale: “C’è però chi giura che sentiremo parlare di loro in un programma Rai di prima serata, che andrà in onda in primavera“. Al momento non ci è ancora dato sapere di che cosa si tratti: quel che è certo è che Alex Belli e Delia Duran potrebbero tornare a breve protagonisti sul piccolo schermo.











