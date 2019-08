Matrimonio alle Bahamas/ Video, su Rete 4 il film con Massimo Boldi (7 agosto)

Il film Matrimonio alle Bahamas è la scelta di Rete 4 per la sua prima serata di oggi, mercoledì 7 agosto 2019. Andrà in onda a partire dalle 21.25 ed è diretto da Claudio Risi. Prodotto nel 2007, presenta un cast noto per gli appassionati della commedia italiana. Al centro Massimo Boldi, Biagio Izzo e Enzo Salvi, al cui fianco troviamo attori come Annamaria Barbera, Lucrezia Piaggio e Loredana De Nardis, oltre a Victoria Silvstedt, Valentino Campitelli, Raffaello Balzo, Luigi Petrazzuolo, Sofia Bruscoli, e il duo comico I Fichi d’India. Comaiono inoltre per un cameo anche il presentatore Gigi Marzullo e il sensitivo Solange, ma anche l’attrice Barbara de Rossi con un ruolo secondario. Va sottolineato invece che il soggetto è ideato da Enrico e Carlo Vanzina, mentre il produttore è lo stesso Boldi.

Matrimonio alle Bahamas, la trama del film

La trama di Matrimonio alle Bahamas ruota attorno ad una moderna storia d’amore che unirà la famiglia Colombo a quella di Di Giacomo, molto diverse fra loro e non solo per il tenore di vita e la disponibilità economica. Nozze legate in qualche modo alla vittoria di una borsa di studio che permetterà alla giovane Valentina di volare alla volta di Miami dopo aver conseguito la laurea in Economia. Nel suo primo viaggio sceglierà di farsi accompagnare dal padre tassista, Cristoforo, a cui è molto legata. Al suo rientro il patriarca dei Colombo scopre che la moglie Rosy ha accettato di ospitare il fratello Oscar e la fidanzata di quest’ultimo, Rosy, per via degli arresti domiciliari ottenuti in seguito a un tentativo di rapina. Intanto a Miami Valentina ha la possibilità di conoscere l’amore grazie all’incontro fatale con il ricco rampollo italoamericano Bob, figlio di una famiglia solida dal punto di vista finanziario. Il padre del ragazzo infatti, Al, è un agente di borsa e non può solo permettere al figlio una vita agiata, ma anche alla moglie Patricia di dare sfogo alla sua forte passione per lo shopping. Ormai decisi a diventare marito e moglie, i due ragazzi iniziano i preparativi e Valentina informa la famiglia e tranquillizza tutti, amici compresi: saranno i Di Giacomo a sostenere le spese perché possano raggiungere la coppia alle Bahamas, dove verrà celebrato il matrimonio.

Il trailer del film Matrimonio alle Bahamas





