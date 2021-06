Matrimonio alle Bahamas/ Video, su Rete 4 il film con Massimo Boldi (oggi, 29 giugno)

Matrimonio alle Bahamas è il film della prima serata di Rete 4 oggi, martedì 29 giugno 2021, a partire dalle ore 21.30. Il film è stato scritto dai fratelli Vanzina per la regia di Claudio Risi. Questo è il secondo film di Massimo Boldi dopo il divorzio artistico con Christian De Sica ed è la prima pellicola che lo stesso Boldi ha prodotto con la sua casa di produzione Mari Film. Il film è del 2007 e nel cast fanno parte oltre che Massimo Boldi, anche Annamaria Barbera, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Victoria Silvstedt, I Fichi d’India, Barbara De Rossi, Donald French. La carriera di Massimo Boldi inizia come batterista, nel gruppo musicale degli “Atlas”. Nel 1968 c’è il passaggio alla carriera di attore/cabarettista e si esibisce al Derby Club.

L'amore non divorzia mai/ Video, su Rai 1 il film con Jill Wagner (oggi, 29 giugno)

Successivamente fa coppia con Teo Teocoli e conducono su una rete televisiva privata – Non lo sapessi ma lo so – dove dà vita al personaggio di Cipollino. Alla metà degli anni ottanta è considerato il nuovo comico del cinema italiano, per lui ha inizio un decennio di successi con – Scuola di ladri – Yuppies – dova recita in coppia con De Sica, dal 1986 fino al 2004 i due attori formano la coppia fissa dei cosidetti “cinepanettoni”. Dopo la fine del loro sodalizio Boldi viene diretto da Neri Parenti in diverse commedie italiane di discreto successo, poi comincia a recitare nelle fiction di Canale 5, le più importanti sono: Un ciclone in famiglia e Natale a 4 zampe. Nel 2018 ritorna a lavorare in coppia con De Sica nel film – Amici come prima.

L'uomo dai 7 capestri/ Su Rete 4 il film di John Huston (oggi, 29 giugno)

Matrimonio alle Bahamas, la trama del film

Matrimonio alle Bahamas racconta la storia di due giovani innamorati e delle loro rispettive famiglie. L’italoamericano Bob Di Giacomo (Donald French) s’innamora a Miami dell’italiana Valentina Colombo (Lucrezia Piaggio), capitata da quelle parti per un master. Dopo poche inquadrature e senza soffermarsi troppo nella storia, i due ragazzi, nonostante la giovane età, decidono di convolare a nozze alle Bahamas. Durante i preparativi del matrimonio, le famiglie dei due promessi sposi hanno modo di incontrarsi per la prima volta, ma la conoscenza non è delle migliori. La differenza sociale si nota subito e darà vita a situazioni imbarazzanti e spiacevoli. I genitori di Bob sono Al Di Giacomo detto Al, (Biagio Izzo), un benestante agente di borsa, sposato con la provocante Patricia (Victoria Silvstedt), il cui unico interesse è lo shopping. Dall’Italia arriva invece la semplice e umile famiglia di Valentina, capitanata dal padre Cristoforo Colombo (Massimo Boldi) che fa il tassista e dalla madre Rosy (Anna Maria Barbera). La diversità di estrazione sociale è evidente e questo minerà il rapporto tra i due giovani, tanto da rinunciare a sposarsi. Poi fortunatamente Giacomo e Cristoforo hanno modo di conoscersi meglio e diventano molto amici. La situazione torna a posto e finalmente Bon e Valentina possono unirsi in matrimonio come desiderano. Questo film non è diverso dagli altri “cine-panettoni”, in maniera leggera vuole mettere in evidenza come un ceto sociale diverso non sempre riesce a tenere lontane due persone se al centro dell’interesse c’è il sentimento e l’amore.

Inga Lindstrom Cuore rubato/ Su Canale 5 il film con Maya Haddad (oggi, 29 giugno)

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA