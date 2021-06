Matrimonio all’Italiana/ Su Rai 3 il film con Marcello Mastroianni e Sophia Loren

Matrimonio all’Italiana va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, sabato 12 giugno. Si tratta di uno dei capolavori della commedia italiana: del regista Vittorio De Sica, girato nel 1964. Il ruolo di protagonisti della pellicola viene affidato a Marcello Mastroianni e Sophia Loren, affiancati da Tecla Scarano, Alfo Puglisi e molti altri attori e caratteristi. Il tutto impreziosito dalla colonna sonora perfettamente studiata da Armando Trovajoli. È impossibile non accorgersi della qualità di un film straordinario, diretto in maniera impeccabile e dove tutto funziona visto che è al posto giusto al momento giusto. Ovviamente molto lo fa anche lo straordinario cast con attori di livello internazionale e che hanno fatto grande il nostro cinema.

Matrimonio all’Italiana, la trama del film

Il film Matrimonio all’Italiana ruota intorno alle vicende di Domenico Soriano, pasticciere e indomito donnaiolo, e Filomena Marturano. I due si sono conosciuti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Domenico era soldato e Filomena una prostituta. Al termine del conflitto i due tornano a incontrarsi e nel corso degli anni si ritrovano legati da un intreccio lavorativo e amoroso: la donna infatti è stata per molto tempo la domestica di Soriano, con la quale ha intrattenuto anche una relazione amorosa che è andata avanti per molti anni.

Dopo essersi riavvicinati, Filomena è intenzionata a farsi sposare da Domenico e per questo si finge in punto di morte per muovere a compassione il compagno. Una volta scoperto l’inganno, Domenico è intenzionato a sciogliere il sacro vincolo, ma Filomena rivela di avere tre figli, uno dei quali appartenente proprio a Domenico. Ma quale dei tre? Non resta che arrivare al finale per scoprire qual è la verità.

