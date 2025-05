Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono finalmente sposati dopo ormai diversi anni di fidanzamento. Usciti da Uomini e Donne, i due erano diventati una delle coppie più amate per via della loro spontaneità e dell’amore autentico che hanno mostrato di fronte al pubblico di Canale 5. L’ex tronista e la compagna sono convolati a nozze il 24 maggio 2025 con una cerimonia intima e privata e la presenza di Allegra, figlia della coppia nata pochi anni fa.

La notte nel cuore va in onda al posto di Uomini e Donne?/ Come cambia il palinsesto di Canale5

La proposta di matrimonio era arrivata un anno fa, in estate. I due si trovavano in riva al mare e Arianna indossava uno splendido vestito rosa velato, il tutto immortalato in uno splendido video. Ad ogni modo, la giornata delle nozze è stata a dir poco perfetta e le foto mostrano un momento pieno di amore, vissuto all’insegna della passione accanto ai loro affetti più cari. Non solo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono stati protagonisti di un momento molto commovente, quando l’ex tronista le ha fatto una dedica speciale davanti a tutti.

Uomini e Donne, scelta Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5/ Quando e dove vederla

Andrea Cerioli, come ha risposto Arianna Cirrincione alla dedica del marito

Ad un certo punto, durante il matrimonio, Andrea Cerioli ha preso la parola facendo una dedica dolcissima alla futura moglie: “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo”. Così, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scoppiata a piangere, soprattutto perchè purtroppo non ha mai avuto l’occasione di conoscere sua madre. “Penso che non amerò più una persona nella mia vita come ho amato mia mamma”, aveva dichiarato tempo fa a Verissimo.

Uomini e Donne, anticipazioni 26-30 maggio: come finirà la stagione/ Dalla scelta di Gianmarco al Trono Over

Ma come ha reagito Arianna alle parole d’affetto del marito? “Tu per me sei tante cose. Sei presenza anche quando siamo lontani, sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti che fai senza che io li chieda”. Queste le sue parole piene di lacrime. Parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta e hanno fatto piangere i fan che li hanno visti dai video.