Matrimonio Andrea Mainardi Anna Tripoli/ Lettera papà Giorgio: “sarò sempre con voi”

Il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli ha dato vita ad una splendida favola d’amore a cui hanno partecipato amici e parenti degli sposi che, sui social, hanno condivido foto e video che Pomeriggio 5 trasmette nella puntata in onda oggi, lunedì 14 ottobre. Il giorno del fatidico sì di Andrea Mainardi e Anna Tripoli è stato il coronamento di un grande amore a cui, purtroppo, non ha potuto partecipare Giorgio, il padre dello chef che ha voluto far sentire ugualmente la sua presenza al figlio e alla nuora attraverso una toccante lettera. “Ciao Andrea, ti scrivo perchè sai bene che non posso essere lì con te e con Anna in questo giorno davvero speciale” – comincia così la lettera di papà Giorgio che poi augura alla coppia di vivere una vita felice e serena – “vi auguro con tutto il cuore di iniziare questo cammino insieme, di appoggiarvi l’un l’altro affrontando sempre insieme le difficoltà della vita con rispetto, pazienza e comprensione. Andatevi sempre incontro, anche rinunciando a qualcosa per il bene dell’altro. Anche se la vita di tutti i giorni, i problemi e le difficoltà vi metteranno a dura prova non allontanatevi mai, siate sempre l’uno la forza dell’altra. Coltivate sempre il vostro amore e la vostra felicità”.

MATRIMONIO ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI: LA TORTA NUZIALE DI KNAM

A leggere la lettera di papà Giorgio Mainardi è stata Antonella Clerici che ha fatto da testimone allo chef. Proprio la bionda conduttrice ha fatto gli auguri ad Andrea Mainrdi e alla sua Anna Tripoli su Instagram: “Auguri amico mio per il vs infinito amor”, ha scritto Antonella a cui lo chef ha risposto – “Tu sei davvero speciale. Grazie per essere stata al mio fianco in questo giorno straordinario. Ti voglio bene, il tuo Mainardone“. Tra gli invitati, poi, non sono mancati i colleghi dello sposo. Alla cerimonia e al ricevimento, infatti, hanno partecipato Ernst Knam e lo chef Andrea Berton con le rispettive mogli. Al giudice di Bake Off Italia 2019 è stata affidata la realizzazione della torta nuziale che ha conquistato tutti per la grandezza e la bellezza. Tutta l’emozione del matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli sarà mostrata da Barbara D’Urso al pubblico di Pomeriggio 5.

