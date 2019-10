Matrimonio Andrea Mainardi Anna Tripoli/ Oggi sposi, 12 ottobre le nozze: location e ospiti

Il grande giorno di Andrea Mainardi e della sua compagna, Anna Tripoli, è finalmente arrivato. Oggi, sabato 12 ottobre, lo chef ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 convola a nozze con la fidanzata che il pubblico ha potuto conoscere durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Per Mainardi si tratta della seconda storia importante dopo quella da cui è nata sua figlia. Con Anna Tripoli, lo chef che ha partecipato anche a La prova del cuoco, ha sentito l’esigenza di pronunciare nuovamente il fatidico sì. Dopo lunghi preparativi, il giorno del matrimonio è finalmente arrivato e lo chef, su Instagram, non nasconde la sua emozione. “Ci siamo quasi, farfalle nello stomaco. L’adrenalina comincia a salire, un percorso straordinario. 4 anni insieme, chi l’avrebbe mai detto… eppure eccoci qui, con un AMORE forte e potente che abbiamo costruito giorno per giorno. SI ti voglio sposare, SI voglio passare la mia vita con te. TI AMO, il tuo uomo”, scrive Mainardi.

MATRIMONIO ANDREA MAINARDI E ANNNA TRIPOLI: LOCATION, OSPITI E MENU’

Il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli è stato organizzato nei minimi particolari dalla wedding planner Silvia Slitti, moglie del calciatore Giampaolo Pazzini. Il matrimonio si terrà in Toscana anche se, per il momento, la location resta top secret. Al grande giorno di Andrea Mainardi e della sua Annina parteciperanno non solo i parenti, ma anche gli amici di sempre e quelli che sono entrati nella vita dello chef dopo il Grande Fratello. Tra gli invitati, infatti, ci saranno tantissimi ex gieffini. Ci sarà sicuramente Giulia Salemi che lo ha già annunciato sui social, ma dovrebbero esserci anche Giulia e Silvia Provvedi, Martina Hamdy e Stefano Sala. C’è un punto interrogativo, invece, sulla presenza di Francesco Monte e Benedetta Mazza. Per quanto riguarda il menù, Andrea Mainardi ha curato tutto nei minimi dettagli per stupire i propri ospiti.

ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI: LA PROPOSTA DI NOZZE

Il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli sarà una vera favola così come la proposta di nozze. Per chiedere alla fidanzata di sposarlo, infatti, lo chef ha organizzato una serata magica affittando per lei un intero cinema come ha raccontato la sposa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy. “Con la complicità di una mia amica che mi ha attirata con una scusa nel cinema di Brescia, dove andavo da bambina. Poi alla mia amica è squillato il cellulare e io sono rimasta sola davanti allo schermo, intorno a me nessuno. All’improvviso un sottofondo musicale romantico e davanti ai miei occhi è apparso il video dei momenti più belli trascorsi con Andrea. Poi, lui che si avvicina a me in lacrime, si mette in ginocchio e mi chiede di sposarlo. Io ho detto subito di sì, è stato uno dei momenti più belli della mia vita”. Dopo tanta attesa, dunque, il giorno del fatidico sì è arrivato.





