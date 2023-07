Matrimonio Annalisa e Francesco Muglia/ Oggi 1 luglio il rito civile: i dettagli e come si sono conosciuti

Annalisa Scarrone e Francesco Muglia sposi: oggi il rito civile, i dettagli

Annalisa Scarrone e Francesco Muglia sono marito e moglie. La celebre cantante di ‘Mon amour’ è convolata a nozze col compagno giovedì scorso in gran segreto, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data che le indiscrezioni avevano dato come quella delle nozze. I due non si sono sposati a Tellaro il primo luglio, bensì il 29 giugno ad Assisi. Tuttavia, proprio per oggi primo luglio, è previsto il rito civile e, dunque, i festeggiamenti della coppia con amici e parenti.

Sappiamo che il rito civile si terrà in Liguria e che, se il matrimonio è avvenuto alla presenza dei parenti più stretti, a questo parteciperanno invece amici e conoscenti, appartenenti anche al mondo della musica e dello spettacolo. È tuttavia mistero sulla location dell’evento e sui nomi degli invitati, che probabilmente conosceremo solo nelle prossime ore.

Finora la parola d’ordine della relazione tra Annalisa e Francesco è sempre stata ‘riservatezza’. I due hanno vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori, rifugiandosi tra casa della cantante, in Porta Venezia a Milano, e quella di Genova del dirigente di Costa Crociere. Ma come si sono conosciuti i due neo sposi? Secondo quanto fa sapere Il Messaggero, Annalisa e Francesco si conosciuti grazie ad un evento di Costa Crociere, in cui la madre di lui avrebbe avuto un ruolo importante.

“Lui, che si occupa di marketing e gestisce i concerti sulla nave durante il Festival di Sanremo, aveva voluto proprio Annalisa ospite per il varo di una delle imbarcazioni più importanti. – si legge – Fonti vicine alla coppia romanticamente raccontano che sia stata la madre di lui, fan di Annalisa fin dai tempi del talent Amici, ad averla segnalata al figlio e tessuto le sue lodi dopo il loro primo incontro.” E lì ha avrebbe avuto inizio tutto.











