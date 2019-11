Matrimonio Antonella e Antonio, Il Castello delle Cerimonie/ Sfarzo e grandi emozioni

Il Castello delle Cerimonie stasera ci proporrà su Real Time il matrimonio tra Antonella e Antonio. Ricordiamo che il programma va in onda attorno alle ore 22.50 subito dopo la fine di Bake Off Italia 2019. Tra sfarzo e grandi emozioni la coppia offre un pranzo incredibile con sette antipatisti serviti di cui cinque nel giardino pompeiano e due in sala. Si passa poi a piatti incredibili con la possibilità anche di essere intrattenuti dalla musica di Giusy Attanasio al castello. La cantante neomelodica è infatti la grande protagonista della puntata, pronta a sciorinare grande parte del suo repertorio. Tra gli altri protagonisti dell’evento ci sono anche Franco Calone, Ida Rendano e Luciano Caldore prolungandosi fino alle 2.15 di notte, per una festa in piena linea con il programma.

Matrimonio Antonella e Antonio, Il Castello delle Cerimonie: la purezza delle nozze

Il matrimonio tra Antonella e Antonio ha una grande parola d’ordine, la purezza. La donna infatti è arrivata illibata alle nozze, rispettando quella che ormai è diventata una tradizione. Tra le novità che ci offrirà questa puntata de Il Castello delle Cerimonie c’è un punto di vista della macchina da presa del tutto inedito, cioè con la possibilità di seguire l’ingresso dei due protagonisti da una camera centrale posta lungo il tappeto bianco. Sul web intanto si possono vedere le immagini inedite della trasmissione di Real Time che ci mostra anche la grande eleganza con la quale i protagonisti sono vestiti. Vedremo poi quali saranno le portate principali e la musica scelta dagli sposi per vivere un giorno per loro indimenticabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA