Matrimonio Antonio Candreva e Allegra Luna: ospiti/ Oggi sposi, ma tenuto segreto il giorno delle nozze…

Matrimonio Antonio Candreva e Allegra Luna, la doppia cerimonia prima a Milano e poi al Vaticano

Antonio Candreva e Allegra Luna hanno festeggiato il matrimonio al Castello di Tor giunto dopo la conquista della salvezza da parte della Sampdoria dove milita il giocatore. I due hanno segnato un nuovo capitolo della loro vita, dopo aver dato alla luce il primo figlio Raul nel 2018 e Romeo nel 2021. La cerimonia tra Antonio Candreva e Allegra Luna si è svolta prima in rito civile a Milano con il sindaco Beppe Sala e in un secondo momento è stato celebrato il rito religioso a Roma nella Chiesa Maria Madre della Famiglia in Vaticano.

La festa si è svolta nel Castello di Tor Crescenza a nord di Roma, i dolci momenti sono stati immortalati dalle foto sui social che sono spuntate sin dai primi momenti nei profili Instagram di Candreva e della sua Luna. Il centrocampista nasce nel 1987 e ha collezionato più di 50 presenze in nazionale, mentre Allegra Luna è di 5 anni più giovane con oltre 50.000 followers su Instagram.

Perchè Antonio Candreva e Allegra Luna hanno tenuto segreto il giorno delle nozze?

Matrimonio Antonio Candreva e Allegra Luna, i due piccioncini hanno svelato il giorno delle nozze, poche ore prima di celebrarle, infatti erano invitati solo i familiari e gli amici più stretti della coppia, diversi calciatori c’erano tra gli invitati, tra cui Mauro Icardi e Wanda Nara. Il centrocampista ha dedicato uno scatto per la sua Allegra su Instagram: “Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”, lo scatto ha immortalato i due nella chiesa con lo sfondo della navata e in braccio i due piccoli Raul e Romeo.

Per Antonio Candreva queste sono le seconde nozze, il calciatore blucerchiato si è sposato dal 2010 al 2013 con Valentina Biancofiori dalla quale ha dato alla luce la sua primogenita Bianca. Lo scorso Settembre la coppia aveva annunciato di avere in progetto di unirsi in matrimonio, subito sono giunti molti messaggi di auguri e felicitazioni da parte di fan e diveri volti noti nel mondo dello spettacolo.











