Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: matrimonio nell’aria dopo Uomini e donne

La storia d’amore tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea procede a gonfie vele al punto che, nei progetti della coppia, nell’aria, c’è anche il matrimonio. Dalla scelta di abbandonare il parterre del trono over di Uomini e Donne, dove l’amore è nato, sono trascorsi pochi mesi ma oggi, l’ex dama e l’ex cavaliere sono sempre più uniti, complici e innamorati. Barbara che, durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi ha sempre cercato una persona che vivesse dalle sue parti, incontrando Ruggiero, ha cambiato idea. La lontananza non ha frenato affatto Barbara e Ruggiero che, oggi, cercano di vedersi spesso nonostante i rispettivi impegni di lavoro.

Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea a Verissimo dopo Uomini e Donne/ Dal primo incontro alla scelta

A raggiungere più spesso Barbara è Ruggiero che, durante i giorni che trascorre da lei, cerca di viziarla e coccolarla soprattutto con attenzioni e i piatti prelibati che prepara. La coppia, dunque, continua a vivere una storia a distanza serena e felice ma dopo l’estate potrebbe arrivare una decisione importante.

Chi sono Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea/ Dal primo incontro a Uomini e Donne alla scelta

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: la proposta di matrimonio

Barbara De Santi è sempre stata molto indipendente, ma di fronte all’amore, sembrerebbe essere pronta a mettere un po’ da parte la propria indipendenza per costruire un futuro di coppia sereno e felice. Barbara, infatti, sempre più innamorata di Ruggiero D’Andrea che è riuscito, con molta semplicità a conquistarla, non esclude la possibilità di iniziare una convivenza lasciando la propria città. La De Santi, inoltre, non nasconde neanche il desiderio di sposarsi.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Eva 3000, infatti, Barbara ha annunciato la voglia di andare a convivere con Ruggiero, trasferendosi in Puglia. Una decisione importante quella di Barbara che, già dopo l’estate, potrebbe decidere di compiere l’importante passo. L’ex dama, inoltre, si è detta predisposta al matrimonio e, a tal proposito, Ruggiero ha detto: «Non credo nei pezzi di carta, ma se vuoi ti sposo».

Chi sono gli ex fidanzati di Barbara De Santi a Uomini e Donne/ Da Guido Soldati a Maurizio Guerci