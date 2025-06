La stampa bene informata ci dice che il matrimonio a Venezia è costato a Bezos lo 0,01% del patrimonio. Ma è tanto o poco? Ecco cosa dicono i numeri

Caro direttore,

come me ne sono accorto io, immagino che anche lei si sia reso conto che in questi giorni le cronache giornalistiche si sono occupate più del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez che non delle guerre che ci sono nel mondo; e allora permetterà che anch’io esprima il mio pensiero in proposito a partire, ovviamente, dalle mie competenze scientifiche, senza entrare nel merito di vestiti, jet privati, ospiti, e così via, di cui hanno già abbondantemente parlato le cronache mondane.

Vittoria Ceretti, gaffe epica al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez/ L'incidente con il vestito

Non so quanto il capo di Amazon abbia speso per il suo matrimonio, ma i bene informati dicono che abbia speso lo 0,01 per cento del suo patrimonio. Vado un po’ all’ingrosso, come fanno spesso gli statistici (per di più se ingegneri come me), e faccio quattro conti giusto per avere l’idea di quali numeri si stia parlando.

Zucchero choc: “Jeff Bezos è venuto a rompere i cogl**ni in Italia"/ "Ma non si era già sposato?"

Secondo la rivista Forbes il patrimonio di Jeff Bezos al 28 giugno 2025, cioè alla data del suo matrimonio, ammonterebbe a 237 miliardi di dollari. Facendo una rapida proporzione ne deduco che abbia speso 23,7 milioni di dollari.

A giudicare dal can can mediatico che ne è stato fatto, dal numero dei vestiti che i due sposi avrebbero cambiato, dai jet privati che sono arrivati, dai gioielli che la sposa ha indossato, dai pranzi, dalle feste, dagli alberghi di lusso prenotati, e via via con tutto quello che un evento del genere si porta appresso, mi pare di poter dire che si tratti di una cifra largamente sottostimata e allora, per ragionare e visto che sono generoso (d’altra parte sono soldi suoi, mica miei) io quadruplico la spesa portandola a 100 milioni di dollari (cifra tonda, facile per fare i conti), il che significa che gli concedo di avere speso lo 0,04 per cento (ovvero 4 decimillesimi) del suo patrimonio.

GIOVANI E LAVORO/ “Chi lo fa solo per i soldi (38%) è senza futuro, ecco il 10% su cui puntare”

È tanto o è poco? Da statistico mi sono detto: qui bisogna trovare un paragone, un punto di riferimento preciso se si vuole che il confronto sia valido, e mi è sembrato che il paragone più adeguato potesse essere con il mio di matrimonio, naturalmente con l’accortezza di aggiornare ad oggi (usufruendo della letteratura scientifica) le cifre, perché si sa che tra inflazione, crisi economiche, euro, eccetera, i valori sono un po’ cambiati.

Ed allora, sempre attingendo alla bocca della verità (internet), scopro che oggi “il costo medio di un matrimonio in Italia si aggira tra 20mila e 30mila euro, con celebrazioni più sontuose che possono superare i 50mila euro” (www.matrimoni.com).

Diciamo che il mio è stato un matrimonio sontuoso, che oggi potrebbe essere quotato 50mila euro (tanto stiamo parlando di soldi del monopoli), che corrispondono a poco meno di 60mila dollari, visto che il cambio dollaro/euro è quotato oggi 0,85 (perché il confronto deve essere fatto con le unità di misura corrette), e che il mio patrimonio (tanto per ora non si pagano le tasse sui finti patrimoni) lo fisso per comodità a 6 milioni di dollari (non è vero, ma se devo paragonarmi con Bezos è “melius abundare quam deficere”)

Dal che se ne deduce che se mi fossi sposato oggi, per il mio matrimonio avrei speso l’1 per cento del mio patrimonio (ma coi tempi che corrono, e visto i gay prides che ci sono stati, si potrà ancora parlare di matrimonio e patrimonio, o ci dovremo inventare qualche nuovo termine più asettico e più LGBTQIA+ like?).

Morale. Per le mie nozze io avrei speso l’1 per cento (ma di sicuro di più) del mio patrimonio, mentre Jeff Bezos avrebbe speso solo lo 0,01 per cento (da me abbondantemente allargato allo 0,04 per cento) del suo patrimonio: io quindi avrei speso 100 (o 25) volte di più di quello che avrebbe speso lui.

Ergo: Jeff Bezos (senza offesa, naturalmente) ha il “braccino corto” come popolarmente si usa dire, e non lo dico io (che potrei essere giudicato invidioso e prevenuto) ma lo dicono i numeri, le fredde cifre frutto di scientifiche analisi statistiche.

Eppure del mio matrimonio non c’è stata traccia sulle cronache dell’epoca: è vero che non mi sono sposato a Venezia, che nessuno degli invitati è venuto col jet privato, che a cantare non ho chiamato Elton John, che la fede nuziale era normale e la sposa non indossava alcun anello da milioni di dollari, ma è anche vero che ho pur sempre speso 100 (o 25) volte di più di quello che ha speso Bezos, solo che le “modeste” spese del magnate americano hanno smosso tutto il mondo dell’informazione mentre le mie “enormi” (rispetto a lui) spese sono non “notiziabili” (come si usa dire adesso).

A questo punto il solito statistico con la puzza sotto il naso (e cioè sempre io) alza il dito per obiettare che i conti non vanno fatti in termini percentuali, ma usando i valori assoluti. Può essere vero, in certi casi, ma come si è dimostrato anche da queste colonne parlando di finanziamento del servizio sanitario, se si vogliono fare confronti corretti occorre adottare le metodologie più adeguate, altrimenti come si fa a confrontare l’Italia con gli Stati Uniti o la Lombardia con la Valle d’Aosta?

Se si adotta un metodo scientifico, quindi, si arriva ad una semplice conclusione: Bezos (secondo Forbes aggiornato al 28 giugno 2025, cosa che apprendo da internet perché non è una delle mie letture quotidiane) è il quarto uomo più ricco del mondo, ma se guardo la spesa che ha investito nel suo faraonico matrimonio non posso altro che dire che ha il “braccino corto”: lo dicono i numeri dei matrimoni che si tengono nel nostro Paese.

Ad ogni buon conto: bene per Venezia ed i veneziani che hanno potuto beneficiare di questo braccio corto.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI