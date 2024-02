Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Abbiamo deciso la data”/ Ecco il luogo dell’evento

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: anticipazioni sulla data

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicina. Fidanzati da sei anni dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, Ignazio e Cecilia che, nel corso degli anni hanno affrontato anche momenti difficili, sono pronti per convolare a nozze e diventare ufficialmente marito e moglie. La coppia convive da tempo in quel di Milano, ma tra qualche mese il matrimonio diventerà realtà. A confermarlo è stata la sorella di Belen che, rispondendo alle domande dei followers, ha svelato novità sulla data: “Sì, abbiamo deciso”, ha detto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, matrimonio vicino/ "Ultimo San Valentino da fidanzati": la dedica d'amore

«I preparativi delle nozze procedono molto bene – ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -. Ho appena chiuso una telefonata con la wedding planner ed ho scritto nel quadernino tutti gli appunti che ho preso. Questa cosa del quaderno l’ho decisa con Ignazio perché ci aiuta a non dimenticare le cosa. C’è scritta anche la lista degli invitati qui che ne occupa quasi la metà del quaderno (scherzo). Come mi sento? Non so se si può spiegare a parole perché è una bellissima sensazione. Mi sento molto bene lo ammetto anche se però dietro c’è tanto da fare».

Cecilia Rodriguez “Obbligata a spogliarmi per…”/ Il retroscena su L'Isola dei famosi: "Ero nuda davvero"

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: svelato il luogo dell’evento

Dove si svolgerà l’attesissimo matrimonio di Cecilia Rodrigurz e Ignazio Moser? A svelarlo è stata sempre Cecilia che ha deciso di cominciare a condividere i dettagli di quello che sarà il giorno più bello della sua vita.

«L’anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma e abbiamo visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia Argentina – ha sottolineato ancora Cecilia Rodriguez su Instagram -. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio».

Cecilia Rodriguez, matrimonio con Ignazio Moser in Toscana?/ "Sarebbe il posto perfetto perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA