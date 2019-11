Matrimonio Claudio Caniggia e Sofia Bonelli/ “Mi ha chiesto di andare a Tulum e…”

Il matrimonio tra Claudio Caniggia e Sofía Bonelli non sarebbe più un semplice gossip. L’ex calciatore argentino e la sua giovanissima fidanzata hanno deciso di fare sul serio e, a Tulum, si sarebbero scambiati la fatidica promessa d’amore. Il tutto dopo una proposta fatta in pieno “stile Caniggia”, come confermato dalla bellissima Sofìa nel corso di un’intervista rilasciata a Hola Argentina. “Mi ha invitato a vedere la Formula 1 in Messico. “Vuoi che andiamo a Tulum più tardi?” mi ha chiesto. Ho detto di sì – ha raccontato la Bonelli, per poi aggiungere – Poi mi ha proposto: “Sarebbe bello fare qualcosa sulla spiaggia, un po’ di rock and roll”, con quelle parole. “E cos’è un rock and roll?” Mi ha risposto: “Vuoi che ci impegniamo a Tulum? Organizzo tutto”. E ho detto di si.” Sofia aggiunge ulteriori dettagli, svelando che quella delle promesse “È una cerimonia Maya, un rituale sacro con la musica, indosserò una corona di fiori, saremo scalzi, non potremo portare i telefoni cellulari.”

Claudio Caniggia e Sofia Bonelli: dal matrimonio alla reazione della famiglia

Claudio Caniggia e Sofía Bonelli sono legatissimi ma continuano a trovare ostilità da parte dell’ex moglie di lui, Marianna Nannis, e parte della sua famiglia. “Claudio è legalmente sposato. – ha infatti sottolineato Sofia nel corso dell’intervista – Il processo per il divorzio? Sì, è iniziato un paio di mesi fa. È già stata presentata la richiesta. Poiché il divorzio è unilaterale oggi, non possono sorgere eventi imprevisti. E lui mi ha già detto: “Quando si conclude il divorzio, ci sposiamo legalmente a Buenos Aires o ad Henderson”. Una relazione molto criticata quella di Caniggia e la Bonelli, cosa che, tuttavia, non sembra destabilizzare affatto il loro rapporto. “C’è un effetto di reality show nella famiglia: invece di risolvere i loro conflitti dentro le mura di casa, si sfogano quando si accende una fotocamera.” sono state le pungenti parole della nuova compagna di Caniggia.

