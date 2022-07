Matrimonio Damiano Carrara e Chiara Maggenti/ “Amare e essere amati è la felicità”

Damiano Carrara, il matrimonio con Chiara Maggenti: un sogno finalmente coronato

Oggi, venerdì 29 luglio, su Real Time va in onda il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Il famoso pasticcere e la sua compagna sono protagonisti assoluti in un documentario ricco di colpi di scena, che ripercorre il giorno più bello della coppia. La celebrazione si è tenuta lo scorso 9 luglio all’interno della Basilica di San Frediano, un traguardo che ha coronato un sogno sbocciato più di un anno fa.

Infatti il matrimonio è stato rimandato diverse volte a causa della pandemia e poi per un brutto incidente domestico che aveva “messo al tappeto” Chiara. In questi mesi, i fan di Damiano Carrara hanno atteso trepidanti l’arrivo di questo giorno, proprio come il loro beniamino.

Damiano Carrara e la felicità con Chiara Maggenti

“Ha detto si!”, scriveva poco più di un anno fa Damiano. “Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare“, le parole commosse di Damiano Carrara, quando non molti mesi fa mostrava al pubblico un aspetto molto importante del suo privato.

