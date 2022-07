Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino/ Ecco chi c’era: i Jerù e…

Il matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino

Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati. Il matrimonio è stato celebrato ieri, domenica 3 luglio, presso La Lodovica, dimora di campagna del 19° secolo a Vimercate, in Lombardia. La cerimonia era a tema “country” e e a tutti gli ospiti è stato chiesto di indossare tenute wild, tra cowboy e contadini. Lo sposo, arrivato a bordo di un trattore, ha optato per un completo classico, con gilet broccato. Alessia, invece, ha scelto un abito bianco senza spalline, con scollo a cuore e gonna ampia di tulle. Testimone dello sposo è Kekko Silvestre, il cantante dei Modà e cugino di Daniele. Durante il party è stata servita la birra Lira, prodotta dai due cugini. Tra gli invitati c’erano anche alcuni ex gieffini: Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Barù e Jessica Selassié. Assenti per impegni di lavoro Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Jessica Selassié e Barù di nuovo insieme

Durante la cerimonia non è mancato un piccolo show di Giucas Casella che ha scherzato con la sposa invitandola a ripensare al matrimonio. A Barù è stato affidato il compito di fare la grigliata per tutti gli ospiti. Grandi emozioni per i fan dei Jerù: Barù e Jessica Selassié sono stati immortalati di nuovo insieme durante il matrimonio. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è presentato in camicia da boscaiolo a quadretti rossa e salopette camoscio mentre la vincitrice del GF Vip 6 era in gonna bianca e top a quadretti rossi e bianchi. I due si sono fatti immortalare insieme a uno dei pizzaioli, che in poche ore è diventato l’eroe del giorno: “Comunque per me il vero eroe è lui, proprio lui che, rischiando la pelle, è riuscito a far comparire in una stessa foto – non rubata, ma “consapevole” – i nostri Jerù”.

