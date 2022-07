Matrimonio “di fuoco” per Claudio Colica e Neva Leoni/ Presente il cast de Il paradiso delle signore

Matrimonio tra Neva Leoni e Claudio Colica, si sono sposati!

Neva Leoni e Claudio Colica si sono sposati il 28 giugno 2022. Lei è la celebre attrice de Il paradiso delle signore, la fiction di Rai1 dove interpreta il ruolo di Tina Amato, conosciuta però anche per altri ruoli in serie come: Che Dio ci aiuti, Involontaria e Cuori. Lui invece ha fatto della comicità il suo lavoro, con il fratello Fabrizio fa infatti parte del duo comico Le Coliche. Se per la proposta di matrimonio, Neva aveva raccontato in un’intervista i vari dettagli, come di averla ricevuta in un cinema, per il matrimonio invece è stata decisamente più riservata. Sui social infatti si parla di “matrimonio in segreto”, solo gli invitati infatti erano a conoscenza del matrimonio, sia i fun de lIl paradiso delle signore che i conoscenti, lo hanno scoperto solo nei giorni successivi, quando gli invitati hanno pubblicato i vari post.

Il matrimonio tra i due è stato inoltre segnato da una grande mancanza: quella del padre di Neva, venuto a mancare circa un anno fa, la giovane attrice gli aveva dedicato un post su Instagram in cui scriveva: “Non sono pronta ma farò del mio meglio. Grazie per essere stato il miglior padre del mondo. Mi mancherai per sempre”. A rendere difficile la riuscita del grande Sì sembra però essere stato un altro evento… un vero e proprio incendio che rischiava di mandare tutto all’aria!

Il matrimonio: l’incendio scampato e l’affetto del cast de Il paradiso delle signore

È così che il matrimonio tra Claudio Colica e Neva Leoni poteva finire in tragedia. Le ore prima della cerimonia infatti sembrerebbe che un incendio avesse rischiato di portare l’annullamento dell’evento. Infatti sembrerebbe che un punto molto vicino alla location in cui i due si sarebbero dovuta sposare sia andato letteralmente a fuoco a causa del forte caldo. I due giovani sposini hanno così dovuto spostare in fretta e furia la location per permettere ai vari invitati di rimanere in sicurezza. Ironizzando sulla faccenda Neva aveva scritto su Instagram: “La location è andata a fuoco. La sto prendendo benissimo”.

Il grande giorno però è arrivato e a sostenere la sposa erano presenti moltissimi degli attori di Il paradiso delle signore, un gruppo decisamente affiatato tra cui: Giorgio Lupano, Enrica Pintore, Gloria Radulescu, Emanuel Caserio, Ilaria Rossi e tanti altri. Sicuramente sarà un giorno che gli sposini ricorderanno per sempre, Neva ha voluto ufficializzato il tutto sui social scrivendo: “Ci siamo sposati! Abbiamo combattuto lutti pandemie, varianti, guerre, piogge e incendi e questo ha reso il nostro matrimonio ancora più forte”.











